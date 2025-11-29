Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Moldavsko uzavrelo svoj vzdušný priestor po prelete dvoch dronov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Moldavsko, ktoré susedí s Ukrajinou a Rumunskom, od ruskej invázie na Ukrajinu opakovane zaznamenáva narušenia svojho vzdušného priestoru.

Autor TASR
Kišiňov 29. novembra (TASR) - Moldavsko v piatok neskoro večer dočasne uzavrelo svoj vzdušný priestor približne na hodinu po prelete dvoch dronov nad územím krajiny. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa správy AFP.

Ministerstvo uviedlo, že vzdušný priestor bol „dočasne uzavretý na približne jednu hodinu a desať minút, od 22.43 h do 23.53 h miestneho času, ako mimoriadne opatrenie po nelegálnom prelete dvoch dronov, čo predstavovalo priamu hrozbu pre bezpečnosť civilnej leteckej dopravy“. Išlo o drony typu Gerbera, ktoré neboli zachytené radarmi Moldavska, no ich prítomnosť potvrdili ukrajinské pohraničné úrady.

Počas uzavretia vzdušného priestoru museli byť lietadlá smerujúce do Kišiňova z Paríža a Barcelony odklonené do Rumunska a jedno lietadlo pripravené na vzlet odletelo z Kišiňova s meškaním.

Moldavsko, ktoré susedí s Ukrajinou a Rumunskom, od ruskej invázie na Ukrajinu opakovane zaznamenáva narušenia svojho vzdušného priestoru, v dôsledku čoho vyhostilo desiatky diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva. Najnovší incident nasledoval po stredajšom prelete dronu, ktorého trosky dopadli na obytný dom na severe krajiny. V reakcii si moldavské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca a pred budovou rezortu boli vystavené zvyšky bezpilotného lietadla.
