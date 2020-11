V moldavských prezidentských voľbách zvíťazila proeurópska kandidátka

Kišiňov 15. novembra (TASR) – Proeurópska opozičná politička Maia Sanduová zvíťazila v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb v Moldavsku, v ktorom bola vyzývateľkou úradujúcej hlavy štátu Igora Dodona. V noci na pondelok to ukázali oficiálne výsledky sčítania, informovala agentúra DPA.



Bývalá premiérka Sanduová získala 57 percent hlasov, za jej proruského súpera Dodona hlasovalo 43 percent zúčastnených voličov, vyplýva z údajov zverejnených ústrednou volebnou komisiou po sčítaní 99 percent odovzdaných hlasov.



Sanduová sa ešte večer poďakovala všetkým voličom doma i v zahraničí za to, že napriek koronavírusovej pandémii i nepríjemnej predvolebnej kampani prišli v bezpríkladných počtoch hlasovať, pretože im nie je osud krajiny ľahostajný, informovala agentúra APA.



„Skláňam sa pred vami všetkými," vyhlásila Sanduová. Varovala zároveň pred očakávaným veľkým tlakom v nadchádzajúcich hodinách a vyzvala políciu a volebné úrady, aby si splnili svoju povinnosť a nepripustili žiadne podvody pri sčítaní. Moldavčanov tiež požiadala, aby boli ostražití a zachovali pokoj.



Dodon po uzavretí volebných miestností napriek črtajúcemu sa volebnému neúspechu povedal, že je dosť optimistický. Vyhlásil, že podľa vlastných odhadov zvíťazí doma, aj keď je pripravený na porážku, pretože hlasy Moldavčanov žijúcich v zahraničí výsledky volieb nepochybne ovplyvnia. Práve vďaka týmto hlasom Sanduová vyhrala prvé kolo volieb pred dvomi týždňami.



Dodon tiež vyzval svojich priaznivcov i sympatizantov Sanduovej, aby zachovali pokoj, a prisľúbil, že zabráni destabilizácii v krajine.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Sanduová počas predvolebnej kampane prisľúbila, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ. Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom ako strategickým partnerom, pričom sa vyslovil za zavedenie povinnej výučby ruštiny v moldavských školách.



Stredopravicová kandidátka Sanduová, ktorá bola predsedníčkou vlády od júna do novembra 2019, mala v prvom kole pred dvoma týždňami podporu takmer 36 percent voličov, kým socialistu Dodona volilo 33 percent ľudí.



Sanduová kandidovala na funkciu hlavy štátu aj pred štyrmi rokmi, no v oboch kolách ju porazil práve Dodon.

Účasť v druhom, rozhodujúcom kole volieb dosiahla 52,6 percenta.