V prvom kole moldavských volieb zrejme zvíťazil proruský prezident

Kišiňov 2. novembra (TASR) – O víťazovi nedeľňajších prezidentských volieb v Moldavsku sa rozhodne až v druhom kole. Prvé kolo podľa čiastkových výsledkov vyhral úradujúci proruský prezident Igor Dodon pred proeurópskou expremiérkou Maiou Sanduovou, informovala agentúra AFP.



Z čiastkových výsledkov, ktoré moldavská volebná komisia zverejnila po zrátaní 46 percent odovzdaných hlasov, vyplýva, že za socialistu Dodona hlasovalo približne 36 percent voličov.



Stredopravicová kandidátka Sanduová, ktorá bola premiérkou od júna do novembra 2019, získala zhruba 30-percentnú podporu.



Obaja kandidáti sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 15. novembra. Sanduová kandidovala na funkciu hlavy štátu aj pred štyrmi rokmi, no porazil ju práve Dodon.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Moldavské prezidentské voľby pozorne sledovali aj v Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril nádej, že ich víťazom sa stane opäť Igor Dodon.



Počas predvolebnej kampane 45-ročný Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom, ktoré označil za strategického partnera, a vyslovil sa za to, aby sa v moldavských školách zaviedla povinná výučba ruštiny.



Sanduová počas predvolebnej kampane sľubovala, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ.