V separatistickom Podnestersku sa mimoriadne zišiel parlament

Moskva/Tiraspol 28. februára (TASR) — V odštiepeneckom moldavskom regióne Podnestersko sa v stredu po prvý raz od roku 2006 zišli poslanci tamojšieho parlamentu, Najvyššej rady. Ide len o siedme zasadanie zákonodarného zboru tejto medzinárodne neuznanej republiky vyhlásenej v septembri 1990, informovala v stredu agentúra AFP.



Na predchádzajúcom mimoriadnom zasadaní separatisti vyhlásili referendum o pripojení k Rusku, v ktorom drvivá väčšina zúčastnených hlasovala za.



Najvyššia rada účel svojho stredajšieho zasadnutia nekonkretizovala. Uviedla len to, že témou diskusie bude "politická a sociálno-ekonomická situácia" Podnesterska v čase, keď moldavská vláda vyvíja "nátlak".



Miestny opozičný politik Gennadij Čorba uviedol, že je "veľmi pravdepodobné", že poslanci požiadajú o pripojenie Podnesterska k Rusku. Stalo by sa tak deň pred prejavom o stave krajiny, ktorý ruský prezident Vladimir Putin prednesie vo štvrtok pred oboma komorami ruského parlamentu.



Samozvaná Podnesterská republika, ktorú ovládajú proruskí separatisti, sa nachádza na juhozápade Moldavska pri hraniciach s Ukrajinou. Existujú obavy, že v Podnestersku by sa mohol otvoriť nový front vo vojne Ruska s Ukrajinou. Ukrajinská armáda varovala, že Rusko by mohlo z Podnesterska zaútočiť na neďaleké ukrajinské prístavné mesto Odesa.



V marci 1992 vypukla krátka vojna medzi separatistami a prozápadnou moldavskou vládou, ktorá si vyžiadala stovky mŕtvych. Vláda v Kišiňove následne udelila Podnestersku rozsiahlu autonómiu – región má teraz vlastnú menu (podnesterský rubeľ), bezpečnostné zložky a pasy. Autonómia však separatistom nestačila a ďalej trvajú na nezávislosti. Vznikol tak tzv. zamrznutý konflikt, akých je v postsovietskom priestore niekoľko.



V Podnestersku, ktoré je podľa medzinárodného práva súčasťou Moldavska, je od vojny rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov. Väčšina z odhadovaných 465.000 obyvateľov hovorí po rusky a mnohí z nich majú aj moldavské, ruské či ukrajinské občianstvo.



Rusko podporuje tento región ekonomicky a politicky, vrátane bezplatných dodávok plynu. Od vypuknutia konfliktu s Ukrajinou je však táto spolupráca narušená.



V marci 2023 proruskí separatisti obvinili Ukrajinu, že vykonala neúspešný pokus o atentát na ich vodcu. Minulý týždeň ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že Ukrajina plánuje vojenský útok na Podnestersko, neposkytlo však o tom žiadne dôkazy.