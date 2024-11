Moldavsko varuje pred pokusmi Ruska narušiť hlasovanie v zahraničí

Kišiňov 2. novembra (TASR) - Kišiňov varuje pred možnými pokusmi Ruska narušiť Moldavcom v zahraničí nedeľňajšie hlasovanie v druhom kole prezidentských volieb. TASR sa odvoláva na sobotňajšiu správu portálu Politico.



Aktivity Moskvy by mohli zahŕňať falošné bombové hrozby namierené proti volebným miestnostiam v zahraničí, uvádza sa v dokumentoch získaných nemeckým novinám Welt am Sonntag. Berlín na tieto skutočnosti údajne upozornila moldavská vláda, ktorú varovali tamojšie tajné služby.



Podľa dokumentu by sa pokusy o narušenie druhého kola volieb mohli vyskytnúť aj vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Británii, Spojených štátoch a Kanade. "Cieľom je narušiť volebný proces," uvádza sa v liste od moldavskej vlády.



V nedeľu sa uskutoční druhé kolo volieb o post prezidenta Moldavska. Súčasná proeurópska prezidentka Maia Sanudová sa v nich postaví bývalému generálnemu prokurátorovi Alexandrovi Stoianoglovi, ktorý kandiduje s podporou proruskej Strany socialistov.



Prvé kolo volieb vyhrala Sanduová so ziskom viac ako 42 percent. Stoianoglo s takmer 26 percentami skončili druhý. Súbežne s prvým kolom sa konalo aj referendum o ústavnom zakotvení vstupu Moldavska do Európskej únie. Referendum bolo tesne úspešné. Už v prvom kole a pri hlasovaní v referende sa však objavili podozrenia z manipulácie zo strany Ruska, upozorňuje Politico.



Pred druhým kolom sa očakáva tesný súboj, keďže Stoianoglovi vyjadrilo podporu viacero kandidátov, ktorí do druhého kola nepostúpili.