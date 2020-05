Vplyvného moldavského oligarchu obvinili z krádeže miliardy eur

Kišiňov 18. mája (TASR) - Moldavský oligarcha a jeden z najbohatších ľudí v krajine Vlad Plahotniuc bol obvinený z účasti na krádeži zhruba miliardy eur z moldavských bánk. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie moldavskej generálnej prokuratúry.



Plahotniuc odišiel vlani z Moldavska do Spojených štátov po tom, čo pre jeho Demokratickú stranu Moldavska(PDM) nedopadli parlamentné voľby v roku 2019 podľa očakávania a dostala sa len do zostala v opozícií.



Oligarchovi právnici sa k vzneseniu obvinenia bezprostredne nevyjadrili, predtým však opakovane podieľali, že by ich klient mal niečo spoločné s krádežou peňazí z moldavských bánk z rokov 2014-2015.



Počas škandálu, ktorý je v Moldavsku známy ako "krádež storočia", zmizla z troch najväčších moldavských bánk suma ekvivalentná jednej osmine hrubého domáceho produktu Moldavska.



Škandál následne vyvolal pouličné protesty, Medzinárodný menový fond a Európska únia zmrazili krajine pomoc, kurz moldavskej meny padol na rekordné minimum a inflácia sa vyšplhala na dvojciferné čísla.



Prokuratúra uviedla, že trestné konanie proti Plahotniucovi sa začalo v pondelok a obvinenia, ktoré boli voči nemu vznesené, zahŕňali vytvorenie organizovanej zločineckej skupiny, vydieranie a podvod.



Podľa generálneho prokurátora Alexandra Stoeanogloa majú vyšetrovatelia nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že Plahotniuc bol jedným z ľudí, ktorí sa na krádeži obohatili najviac.



"Zistili sme, že to boli jeho firmy, ktoré dostali od Banca de Economii pôžičky presahujúce 100 miliónov dolárov," vyhlásil prokurátor. Banca de Economii je jednou z troch okradnutých bánk.



V Moldavsku bol kvôli škandálu s tunelovaním štátnych bánk prostredníctvom pochybných pôžičiek a obchodov už odsúdený na trest odňatia slobody bývalý premiér Vlad Filat a ďalší moldavský oligarcha Veaceslav Platon.



Zatiaľ však ale nie je jasné, ako môže Plahotniukov prípad ovplyvniť politickú situáciu v krajine, kde sa na jeseň budú konať prezidentské voľby a kde môže padnúť už tretia vláda za posledný rok. Plahotniucovi priaznivci podľa médií v súčasnosti disponujú asi jednou pätinou kresiel v parlamente.