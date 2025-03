Moldavsko vyhlásilo za nežiaduce osoby troch ruských diplomatov

Kišiňov 31. marca (TASR) - Moldavské ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo v pondelok ruskému veľvyslancovi Olegovi Ozerovovi diplomatickú nótu, v ktorej vyhlásilo troch zamestnancov ruského veľvyslanectva za nežiaduce osoby. Rusko v reakcii na to oznámilo, že dá „primeranú odpoveď“. Informovala o tom agentúra TASS, píše TASR.



Moldavský rezort diplomacie ozrejmil, že jeho rozhodnutie vychádza z „jasných dôkazov“, že ruskí diplomati podnikali v Moldavskej republike aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s diplomatickým statusom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová avizovala, že tento nepriateľský krok Kišiňova nezostane bez „adekvátnej a tvrdej“ reakcie z ruskej strany. Zdôraznila, že rozhodnutie o vyhostení diplomatov je neopodstatnené a „je súčasťou protiruského kurzu“ moldavského vedenia.



Riaditeľ moldavskej Informačnej a bezpečnostnej služby (ISS) Alexandru Musteata však v pondelok informoval, že za asistencie diplomatov z ruského veľvyslanectva v Kišiňove sa do Podnesterska podarilo previezť moldavského poslanca Alexandra Nesterovského, ktorý bol v Moldavsku odsúdený za korupciu.



Práve v súvislosti s týmto prípadom si rezort diplomacie predvolal veľvyslanca Ozerova a odovzdal mu nótu, ktorou vyhlásil troch ruských diplomatov za nežiaduce osoby.



Nesterovského meno sa v médiách spomínalo aj minulý týždeň, keď bola v letisku v Kišiňove zadržaná proruská guvernérka autonómnej oblasti Gagauzsko v Moldavsku Evghenia Gutulová.



Gutulová bola zadržaná po tom, ako zmizli iní dvaja proruskí poslanci moldavského parlamentu: Alexandr Nesterovskij je nezvestný odo dňa, keď bol odsúdený na 12 rokov väzenia v korupčnej kauze; zmizla i poslankyňa Irina Lozovanová, ktorá na rozsudok v podobnom prípade ešte len čaká.



Obaja títo poslanci boli spolupracovníkmi podnikateľa Ilana Šora, ktorý žije v Rusku a údajne dostáva finančnú podporu aj od ruského oligarchu Romana Abramoviča. Tieto financie vraj majú slúžiť na destabilizáciu situácie v Moldavsku. Gutulová podľa vyšetrovateľov tieto sumy peňazí osobne prepravovala do Moldavska z Ruska, kde ju vlani v Moskve prijal aj ruský prezident Vladimir Putin, napísala minulý týždeň agentúra Reuters.