Moldavsko vyhostilo 2 cudzincov, údajne chceli destabilizovať krajinu

Kišiňov 27. februára (TASR) - Z Moldavska vyhostili dvoch cudzincov, ktorí sa vydávali za turistov a majú zákaz vstupu do krajiny na desať rokov po tom, ako ich prichytili pri "podvratných akciách" s cieľom destabilizovať štát. Oznámila to v pondelok moldavská Informačná a bezpečnostná služba (SIS). TASR správu prevzala z agentúry AP.



Dvojica bola podľa SIS vyškolená v oblasti zhromažďovania údajov a informácií "na realizáciu plánovanej destabilizácie vnútornej situácie v krajine", aby vyprovokovala to, čo tajná služba označila za "násilnú zmenu" ústavného poriadku Moldavska.



Kedy cudzinci do Moldavska prišli, z ktorých krajín pochádzali ani pre koho údajne pracovali, SIS nespresnila.



SIS ďalej uviedla, že dvojica vykonala podvratné akcie vrátane vyšetrovania "rôznych miest v blízkosti vládnych úradov a kritickej infraštruktúry". Tajná služba dodala, že cudzinci takisto aktívne monitorovali a dokumentovali spoločenské a politické procesy v Moldavsku vrátane protestov, ktoré podľa nej "organizovali v hlavnom meste isté politické sily".



Minulú nedeľu sa niekoľko tisíc protivládnych demonštrantov zhromaždilo v hlavnom meste Kišiňov a požadovalo, aby nová vláda plne pokryla účty za energie. Žiadali tiež, aby odstúpila prozápadná prezidentka Maia Sanduová.