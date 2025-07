Moldavsko vyhostilo českého českého europoslanca Ondřeja Dostála

Praha/Kišiňov 28. júla (TASR) - Moldavské úrady z krajiny v nedeľu vyhostili českého europoslanca Ondřeja Dostála (v EP nezaradený, v ČR hnutie Stačilo!), ktorý tam pricestoval na medzinárodnú konferenciu Make Europe Great Again (Urobme Európu znovu skvelou). Dostál o tom informoval na sociálnej sieti X. Podľa servera Novinky.cz bolo dôvodom podozrenie, že by mohol ohroziť národnú bezpečnosť Moldavska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Všetko je raz po prvýkrát. Aj to, že ste ako poslanec Európskeho parlamentu vyhostený z kandidátskej krajiny EÚ. Demokracia v akcii,“ okomentoval Dostál svoju fotku pred lietadlom, ktorú pridal na sieť X.



Podľa Noviniek ho úrady zadržali na letisku v Kišiňove, pretože bol označený za „hrozbu pre verejný poriadok a národnú bezpečnosť“. Zabavili mu aj diplomatický pas, ktorý mu vrátili až v Rumunsku. „Oni mi dali len nejaký papier, ktorý som odmietol podpísať, v ktorom hovoria, že pre nejaké upozornenie na strane Moldavska ma nepustia,“ citoval europoslanca server. Bližší dôvod mu vraj nikto nepovedal.



O vyhostení už vie aj české ministerstvo zahraničných vecí. „Moldavské orgány informovali dnes ráno českú ambasádu v Kišiňove, že včera odopreli vstup do krajiny niekoľkým osobám, pri ktorých existuje podozrenie z ohrozenia národnej bezpečnosti. Medzi zadržanými bol aj český občan,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie Daniel Drake.



Okrem Dostála moldavské úrady vstup odopreli aj hovorcovi gréckej strany NIKI Dimosovi Thanasoulasovi a jednému republikánovi zo Spojených štátov. Podľa Noviniek ním bol aktivista a spoluzakladateľ Národnej organizácie pre manželstvo Brian S. Brown. Podľa organizátorov konferencie ide zo strany Moldavska o zastrašovanie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)