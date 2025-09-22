< sekcia Zahraničie
Moldavsko vykonala razie v rámci vyšetrovania ruského zasahovania
Polícia uviedla, že vyšetrovatelia spolu s bezpečnostnými zložkami vykonali 250 prehliadok u viac než 100 osôb, no nešpecifikovali žiadne politické väzby.
Autor TASR
Kišiňov 22. septembra (TASR) - Moldavské orgány v pondelok vykonali razie voči viac než 100 objektom v súvislosti s údajným snahám podporovaným Ruskom o destabilizáciu Moldavska, oznámila polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
K spomínaným raziám došlo len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami naplánovanými na nedeľu (28. septembra), ktoré sa podľa moldavských predstaviteľov snaží zasahovaním ovplyvniť Moskva.
Nadchádzajúce voľby by podľa Reuters mohli mať rozsiahle dôsledky pre úsilie Moldavska vstúpiť do Európskej únie - proces, o ktorom tvrdí, že sa ho Rusko snaží sabotovať napríklad prostredníctvom šírenia dezinformácií, organizovania masových nepokojov a kupovania hlasov.
„Prehliadky sú spojené s kriminálnym prípadom prípravy masových protestov a destabilizácie, ktoré koordinovala Ruská federácia prostredníctvom kriminálnych prvkov,“ objasnila polícia vo svojom vyhlásení.
Igor Dodon, bývalý moldavský prezident a predstaviteľ proruského Vlasteneckého bloku Moldavska, ktorý by podľa očakávaní mohol predstavovať silnú výzvu pre proeurópsku vládnu Stranu akcie a solidarity (PAS) prezidentky Maie Sanduovej, uviedol, že terčom boli niektorí členovia tohto bloku. „Kriminálny režim PAS sa pokúša zastrašiť nás, vyľakať ľudí a umlčať nás,“ povedal.
Prezidentka Sanduová označila nedeľňajšie hlasovanie za „najdôležitejšie voľby“ v dejinách Moldavska a upozornila, že Moskva chce ovplyvniť toto hlasovanie, aby udržala Kišiňov vo svojej sfére vplyvu.
Podnikateľ v exile Ilan Šor, ktorého v Moldavsku odsúdili za podvod a USA a EÚ na neho uvalili sankcie ako na údajného „ruského agenta“, v auguste otvorene ponúkol Moldavcom mesačné platby vo výške 3000 dolárov za ich účasť na protivládnych protestoch. Rusko opakovane poprelo, že by zasahovalo do vnútorných záležitostí Moldavska.
