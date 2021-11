Moldavsko zaplatí dlh 74 miliónov USD za dodávky ruského plynu

Kišiňov 23. novembra (TASR) - Moldavsko v utorok oznámilo, že zaplatí svoje dlhy energetickému gigantu Gazprom. Rozhodnutie prišlo po tom, čo ruská plynárenská spoločnosť pohrozila prerušením dodávok zemného plynu do tejto malej krajiny. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov v pondelok vyhlásil, že štátom kontrolovaná ruská spoločnosť zrejme do 48 hodín zastaví tok plynu do Moldavska, ak táto bývalá sovietska republika nezaplatí dlžnú sumu.



Podpredseda moldavskej vlády Andrej Spinu v utorok na tlačovej konferencii povedal, že jeho vláda "poskytne pomoc" Moldovagazu, teda dcérskej spoločnosti Gazpromu, pri splatení dlhu.



Spinu dodal, že rozhodnutie finančne pomôcť s dlhom bolo oznámené na stretnutí dozornej rady Moldovagazu so zástupcom Gazpromu.



"Potom večer sme dostali upozornenie o splatení dlhu do 48 hodín," informoval. "Je nám ľúto, že Gazprom takto konal, keď už vedel, že dlh bude splatený," doplnil Spinu.



Podľa jeho slov dlh dosahuje výšku viac ako 74 miliónov dolárov (66 miliónov eur).



Spinu ešte oznámil, že peniaze budú prevedené Moldovagazu vo štvrtok 25. novembra.



Moldavsko a Gazprom minulý mesiac predĺžili svoju existujúcu zmluvu na dodávky zemného plynu o päť rokov, čomu však predchádzala trpká patová situácia, spôsobená zvýšením cien zemného plynu Ruskom.



Kišiňov má nedostatok zemného plynu, preto vyhlásil výnimočný stav. Následne prvýkrát podpísal zmluvu na dodávky plynu s inou krajinou než s Ruskom.



Moldavsko s 2,6 milióna obyvateľov, vklinené medzi Rumunsko a Ukrajinu, tradične dostáva plyn z Ruska cez separatistický promoskovský región Podnestersko a cez Ukrajinu.