Moldavsko žiada o pomoc s utečencami z Ukrajiny

Kišiňov 7. marca (TASR) - Moldavská premiérka Natalia Gavrilitová vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo pomoc pri zvládnutí náporu utečencov, ktorí z Ukrajiny unikajú pred vojnou. Jej krajina má totiž obmedzené kapacity a nápor utečencov zvláda iba vďaka "neobvyklej solidarite" moldavským občanov. TASR správu prevzala v pondelok od televízie CNN, ktorej Gavrilitová poskytla rozhovor.



"Pozorujeme nezvyčajnú humanitárnu krízu. Moldavské hranice prekročilo doposiaľ z Ukrajiny už 230.000 ľudí a približne 120.000 z nich sa rozhodlo tu zostať, z toho 96.000 sú občania Ukrajiny," uviedla Gavrilitová v nedeľu pre CNN.



Zároveň dodala, že tento počet predstavuje štyri percentá populácie Moldavska, v ktorom žije približne 2,6 milióna ľudí. "Každé ôsme dieťa v Moldavsku je teraz utečenec," uviedla moldavská líderka.



Gavrilitová zároveň rázne odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu, pričom uviedla, že moldavská vláda robí všetko pre to, aby ľudom utekajúcim z Ukrajiny pomohla, avšak kapacity Moldavska sú obmedzené.



"Neboli by sme schopní vyrovnať sa s takýmto masívnym prílevom, ak by nebolo neobvyklej solidarity ľudí. Najmenej tri štvrtiny utečencov sú ubytované v rodinách. Mnohí Ukrajinci majú v Moldavsku priateľov alebo rodiny, no ukrajinských rodín sa ujali aj obyčajní ľudia, ktorí ich pozvali do svojich domovov," uviedla Gavrilitová.



Moldavská premiérka zároveň vyzvala Európsku úniu, aby vytvorila koridory, ktoré pomôžu Ukrajincom dostať sa do iných krajín. "Po len desiatich dňoch vojny sú naše kapacity plné. Myslím si, že prílev utečencov je väčší a rýchlejší, ako predpokladali samotné predpovede," uviedla Gavrilitová.



Najviac ľudí uteká pred vojnou z Ukrajiny do Poľska, kam od začiatku ruskej invázie prišlo už viac ako milión ukrajinských utečencov.