Moldavsko žiada Rusko, aby vydalo odsúdeného politika Šora

Kišiňov 26. mája (TASR) - Moldavsko sa usiluje o vydanie opozičného politika Ilana Šora, odsúdeného za masový podvod, z Ruska po tom, ako sa tam presťahoval z exilu v Izraeli. Uviedla to v sobotu moldavská ministerka spravodlivosti Veronica Mihailovová-Moraruová, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Šor, proruský podnikateľ-magnát, bol minulý rok v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia v súvislosti so zmiznutím jednej miliardy dolárov z bankového systému v roku 2014, čo je označované za moldavskú "krádež storočia".



Šor zorganizoval pouličné demonštrácie proti moldavskej proeurópskej prezidentke Maie Sanduovej a vyzval Moldavcov, aby v referende o vstupe krajiny do Európskej únie do roku 2030, ktoré úrady vypísali na október, hlasovali proti.



Mihailovová-Moraruová uviedla, že Moldavsko presmeruje svoju žiadosť o jeho extradíciu do Moskvy po tom, ako Šor oznámil, že sa presťahoval do Ruska a získal ruské občianstvo.



"Ruské orgány o tom naše ministerstvo spravodlivosti neinformovali. Ak nám bude oficiálne oznámené, že má ruské občianstvo, budeme analyzovať okolnosti a zvážime, ako postupovať z procesného hľadiska," vyhlásila Mihailovová-Moraruová.



Moldavsko opakovane žiadalo Izrael o Šorovo vydanie. Po jeho odsúdení bola strana nesúca Šorovo meno ústavným súdom zakázaná a namiesto nej vznikla nová strana Šanca.



Šor je hnacou silou volebného bloku Víťazstvo, ktorý vznikol v apríli v Moskve s cieľom postaviť sa proti referendu o vstupe Moldavska do EÚ a Sanduovej snahe o opätovné zvolenie vo voľbách, ktoré sa budú konať v ten istý deň.



Sanduová odsudzuje inváziu Moskvy na Ukrajinu a za najväčšie hrozby pre svoju krajinu považuje Rusko a korupciu. Blok Víťazstvo, ktorý tvoria štyri strany, vedie kampaň pod heslom "Nie EÚ" a vyzýva Moldavsko, aby sa namiesto toho pridalo k Eurázijskej ekonomickej únii (EAEU), regionálnemu zoskupeniu pod vedením Ruska.