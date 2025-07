Moldavsko žiada záruky o vstupe do EÚ, kým Maďarsko blokuje Ukrajinu

Kišiňov 4. júla (TASR) - Moldavsko dúfa, že historicky prvý bilaterálny summit s Európskou úniou v piatok v Kišiňove využije na upevnenie svojej cesty k vstupu do bloku, aj keď rastúci spor o členstvo Ukrajiny hrozí spomalením jeho pokroku. TASR o tom informuje na základe správ portálov Politico a Euronews.



Prezidentka Maia Sanduová o 17.00 h v hlavnom meste oficiálne privíta šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a predsedu Európskej rady Antónia Costu. Summit má byť jasným signálom podpory pre Moldavsko a jeho európske ambície s hlavnými témami hospodársky rast a bezpečnosť krajiny.



Prístupový proces Moldavska prebieha súbežne so žiadosťou Ukrajiny, čo celý postup komplikuje. Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta vstup Ukrajiny do Únie a opakovane avizoval, že ho bude blokovať. Odkazuje aj na výsledky nedávneho hlasovania v Maďarsku, v ktorom väčšina účastníkov vyjadrila nesúhlas s rozšírením EÚ o Ukrajinu. Opozičné hlasy a pozorovatelia tvrdia, že účasť bola historicky nízka a hlasovanie bolo náchylné na manipuláciu, uvádza Politico.



Moldavská podpredsedníčka vlády pre európsku integráciu Cristina Gherasimová varuje, že „oneskorenie tohto procesu bude stáť EÚ dôveryhodnosť u krajín, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a usilujú sa o posilnenie demokracie“.



Silnú podporu moldavskej kandidatúre vyjadruje rumunský europoslanec a vedúci delegácie Európskeho parlamentu pre pridruženie EÚ-Moldavsko Siegfried Murešan. Upozorňuje, že krajina dosahuje rýchly pokrok a jej integrácia by si vyžadovala nižšie náklady než v prípade „väčšej“ Ukrajiny.



Zdroje portálov Politico a Euronews uvádzajú, že Brusel zatiaľ odmieta oddeliť prístupové procesy Moldavska a Ukrajiny. Ak však bude Kišiňov pokračovať v reformách a politickej stabilite, jeho argumenty na samostatný a rýchlejší vstup do EÚ budú silnieť, poznamenal portál Euronews.



Moldavsko a Ukrajina podali žiadosť o členstvo v Európskej únii v marci 2022 a v júni im bol udelený štatút kandidátskej krajiny. Formálne prístupové rokovania sa začali v júni 2024, no tempo a spôsob, akým jednotlivé krajiny v procese pokročia, zostávajú politicky citlivou otázkou.