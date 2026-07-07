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Moldavskú vládu dočasne povedie Eugen Osmochescu
Na poste predsedu vlády pôsobil doteraz Alexandru Munteanu, ktorý minulý piatok nečakane oznámil svoju demisiu.
Autor TASR
Kišiňov 7. júla (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v utorok poverila ministra hospodárskeho rozvoja a digitalizácie Eugena Osmochesca dočasným vedením vlády. Osmochescu sa novej funkcie ujme v stredu, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Na poste predsedu vlády pôsobil doteraz Alexandru Munteanu, ktorý minulý piatok nečakane oznámil svoju demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že zverenú funkciu už nemôže vykonávať „v súlade so svojím presvedčením“.
Sanduová následne oznámila, že tento týždeň bude rokovať s parlamentnými frakciami o vymenovaní nového predsedu vlády. Podľa moldavských zákonov musí totiž hlava štátu pred vymenovaním riadneho predsedu vlády konzultovať svoj výber s parlamentnými stranami. Ide však len o formalitu, keďže jej proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) má v 101-člennom parlamente väčšinu.
Munteanu sa stal premiérom po parlamentných voľbách v septembri 2025, v ktorých PAS jednoznačne porazila svojho proruského súpera a získala mandát na zostavenie vlády.
Reuters podotkol, že 53-ročný Osmochescu bude v stredu viesť zasadnutie vlády, ktorá zostáva vo funkcii v dočasnom režime až do vymenovania nového kabinetu parlamentom.
Pred vstupom do moldavskej vlády pôsobil Munteanu v Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC), ktorá je súčasťou skupiny Svetovej banky a zameriava sa na podporu súkromného sektora.
Medzi svoje priority Munteanu zaradil zachovanie inštitucionálnej stability krajiny, ktorá čelí bezpečnostným výzvam aj pre existenciu proruského separatistického regiónu Podnestersko na hranici s vojnou zasiahnutou Ukrajinou.
Demisia 62-ročného Munteanua predstavuje oslabenie pozície prezidentky Sanduovej, ktorá presadzuje vstup Moldavska do Európskej únie. Hoci politický nováčik Munteanu dôvod svojho odchodu neuviedol, analytici ho spájajú s nezhodami so stranou PAS v otázkach fiškálnej politiky.
„Musíme prehodnotiť viaceré rozhodnutia, najmä v oblasti fiškálnej politiky a zákona o odmeňovaní zamestnancov verejného sektora,“ uviedla Sanduová po oznámení Munteanuovej demisie.
Proruská opozičná Strana socialistov (PSMR) označila zmenu vo vláde za dôkaz jej slabosti. „Výmena jedného mena za druhé systémové problémy nevyrieši,“ napísal líder strany Igor Dodon na platforme Telegram. Zároveň vyhlásil, že súčasný model vládnutia sa začína vážne oslabovať, a vyzval na predčasné voľby.
Agentúra AFP doplnila, že zmena na čele moldavskej vlády prichádza v čase, keď sa Sanduová snaží urýchliť prístupový proces krajiny do Európskej únie. EÚ v júni oficiálne otvorila s Moldavskom a Ukrajinou prístupové rokovania o zosúlaďovaní ich legislatívy s prvým okruhom právnych predpisov EÚ.
Politický analytik Andrei Curararu z think-tanku WatchDog.md pre AFP uviedol, že prezidentka pravdepodobne urýchli vymenovanie riadneho premiéra. Podľa neho Moldavsko potrebuje predsedu vlády s plnými právomocami, ktorý bude schopný realizovať program hospodárskeho rastu a pokračovať v európskej integrácii.
Na poste predsedu vlády pôsobil doteraz Alexandru Munteanu, ktorý minulý piatok nečakane oznámil svoju demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že zverenú funkciu už nemôže vykonávať „v súlade so svojím presvedčením“.
Sanduová následne oznámila, že tento týždeň bude rokovať s parlamentnými frakciami o vymenovaní nového predsedu vlády. Podľa moldavských zákonov musí totiž hlava štátu pred vymenovaním riadneho predsedu vlády konzultovať svoj výber s parlamentnými stranami. Ide však len o formalitu, keďže jej proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) má v 101-člennom parlamente väčšinu.
Munteanu sa stal premiérom po parlamentných voľbách v septembri 2025, v ktorých PAS jednoznačne porazila svojho proruského súpera a získala mandát na zostavenie vlády.
Reuters podotkol, že 53-ročný Osmochescu bude v stredu viesť zasadnutie vlády, ktorá zostáva vo funkcii v dočasnom režime až do vymenovania nového kabinetu parlamentom.
Pred vstupom do moldavskej vlády pôsobil Munteanu v Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC), ktorá je súčasťou skupiny Svetovej banky a zameriava sa na podporu súkromného sektora.
Medzi svoje priority Munteanu zaradil zachovanie inštitucionálnej stability krajiny, ktorá čelí bezpečnostným výzvam aj pre existenciu proruského separatistického regiónu Podnestersko na hranici s vojnou zasiahnutou Ukrajinou.
Demisia 62-ročného Munteanua predstavuje oslabenie pozície prezidentky Sanduovej, ktorá presadzuje vstup Moldavska do Európskej únie. Hoci politický nováčik Munteanu dôvod svojho odchodu neuviedol, analytici ho spájajú s nezhodami so stranou PAS v otázkach fiškálnej politiky.
„Musíme prehodnotiť viaceré rozhodnutia, najmä v oblasti fiškálnej politiky a zákona o odmeňovaní zamestnancov verejného sektora,“ uviedla Sanduová po oznámení Munteanuovej demisie.
Proruská opozičná Strana socialistov (PSMR) označila zmenu vo vláde za dôkaz jej slabosti. „Výmena jedného mena za druhé systémové problémy nevyrieši,“ napísal líder strany Igor Dodon na platforme Telegram. Zároveň vyhlásil, že súčasný model vládnutia sa začína vážne oslabovať, a vyzval na predčasné voľby.
Agentúra AFP doplnila, že zmena na čele moldavskej vlády prichádza v čase, keď sa Sanduová snaží urýchliť prístupový proces krajiny do Európskej únie. EÚ v júni oficiálne otvorila s Moldavskom a Ukrajinou prístupové rokovania o zosúlaďovaní ich legislatívy s prvým okruhom právnych predpisov EÚ.
Politický analytik Andrei Curararu z think-tanku WatchDog.md pre AFP uviedol, že prezidentka pravdepodobne urýchli vymenovanie riadneho premiéra. Podľa neho Moldavsko potrebuje predsedu vlády s plnými právomocami, ktorý bude schopný realizovať program hospodárskeho rastu a pokračovať v európskej integrácii.