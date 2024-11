Moldavský minister bude rokovať o dodávkach plynu s Gazpromom

Kišiňov 23. novembra (TASR) - Moldavský minister energetiky Victor Parlicov v piatok oznámil, že sa budúci týždeň stretne v Petrohrade s predstaviteľmi ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, aby zabezpečil stabilné dodávky elektrickej energie do Moldavska. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podľa Parlicova pre opakujúce sa ruské útoky na ukrajinskú energetickú sústavu hrozí, že Moldavsko by mohlo byť odrezané od dodávok elektrickej energie zo susednej Ukrajiny. Minister v tejto súvislosti poznamenal, že si je vedomý citlivosti tejto návštevy, dodal však, že možnosti sú iba dve: "buď pôjdete a budete diskutovať, alebo nepôjdete a nebudete diskutovať".



Ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť trvajú už niekoľko mesiacov. Minulý týždeň Moskva podnikla najväčší letecký útok za posledné tri mesiace, ktorý spôsobil výpadky v dodávkach elektriny.



Prevažná väčšina elektrickej energie pre Moldavsko je vyrábaná v tepelnej elektrárni v odštiepeneckom regióne Podnestersko, ktorý je zásobovaný iba ruským plynom tečúcim cez Ukrajinu. Ak Ukrajina zastaví tranzit ruského plynu cez svoje územie, plyn pre túto elektráreň bude musieť prúdiť cez Turecko, Bulharsko a Rumunsko.



Do roku 2022 Moldavsko odoberalo všetok plyn z Ruska. V posledných rokoch však krajina začala získavať plyn od európskych dodávateľov.