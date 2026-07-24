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Moldavský minister poľnohospodárstva rezignoval tri dni po nástupe

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stalo sa tak v dôsledku medializovaných správ o tom, že v minulosti bol členom Demokratickej strany odsúdeného oligarchu Vladimira Plahotniuca.

Autor TASR
Kišiňov 24. júla (TASR) - Moldavský minister poľnohospodárstva Radu Musteata oznámil v piatok svoju rezignáciu len tri dni po nástupe do úradu. Stalo sa tak v dôsledku medializovaných správ o tom, že v minulosti bol členom Demokratickej strany odsúdeného oligarchu Vladimira Plahotniuca, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Musteata „kategoricky“ odmietol, že bol niekedy členom Demokratickej strany. Moldavské médiá však zverejnili fotografie, na ktorých je na straníckych podujatiach vrátane toho, na ktorom dostal členský preukaz strany. Premiér Vasile Tofan rezignáciu prijal.

Parlament vyslovil dôveru novej vláde len v utorok a Musteata tvrdí, že chce zachovať jej dôveru. „Vláda musí v blízkej budúcnosti zabezpečiť vykonanie viacerých dôležitých a komplexných reforiem... a aby som zachoval dôveru verejnosti, cítil som, že je mojou povinnosťou odstúpiť,“ napísal na sociálnych sieťach.

Oligarchu Plahotniuca, ktorý sa všeobecne považuje za najbohatšieho muža Moldavska, odsúdili v apríli za podvod na 19 rokov väzenia v prípade zmiznutia jednej miliardy dolárov z moldavského bankového systému. Šéfom Demokratickej strany bol v rokoch 2016 až 2019.
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