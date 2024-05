Moldavský parlament odsúdil genocídu zo strany Ruska na Ukrajine

Kišiňov 31. mája (TASR) - Moldavský parlament vo štvrtok odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a označil ju za "genocídu" v spojitosti so zaobchádzaním s deťmi na okupovaných územiach Ukrajiny. Na hlasovaní sa však nezúčastnili opozičné strany naklonené Moskve, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Deklaráciu podporilo 60 z dovedna 101 poslancov moldavského parlamentu. Pridali sa tak k národným zhromaždeniam viacerých ďalších krajín, ktoré prijali podobné dokumenty a ponúkli sa tiež pokračovať v pomoci Ukrajincom unikajúcim pred konfliktom.



Invázia, ktorú odsúdila aj tamojšia prezidentka Maia Sanduová, zasiahla krajinu ležiacu medzi Rumunskom a Ukrajinou aj veľkým počtom dronov a fragmentov rakiet, dopadajúcich na jej územie.



Podpredsedníčka parlamentu Doina Ghermanová poukázala na počty detí, ktoré prišli o život alebo sú nezvestné v dôsledku konfliktu na Ukrajine popri zhruba 20.000 ďalších deťoch, ktoré podľa údajov ukrajinskej vlády zavliekli do Ruska, píše Reuters.



Námietky proruskej opozície odmietol Radu Marian zo Sanduovej Strany akcie a solidarity (PAS). "Toto sú naši susedia. Nachádzajú sa tu tisícky ukrajinských detí, detí utečencov," upozornil.



Rusko odmietlo tvrdenia o únosoch alebo deportáciách ukrajinských detí s tým, že ich presunulo do bezpečnejších oblastí ďalej od konfliktu, pripomína Reuters.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v tejto súvislosti v marci 2023 medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina i ruskú ombudsmanku Mariju Belovovú-Ľvovovú.