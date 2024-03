Moldavský parlament podporil žiadosť o vstup do EÚ

Kišiňov 22. marca (TASR) - Moldavský parlament vo štvrtok schválil výzvu na pokračovanie v úsilí o vstup do Európskej únie. Opozícia hlasovanie bojkotovala a separatisti v Podnestersku vyzvali Kišiňov, aby sa vzdal nárokov na túto proruskú enklávu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Parlament pomerom hlasov 54:0 prijal vyhlásenie, že "iba vstup do EÚ môže zabezpečiť budúcnosť krajiny ako suverénneho, neutrálneho a plnohodnotného demokratického štátu". Integráciu do EÚ považuje za "najdôležitejší národný projekt Moldavska", ktoré je jednou z najchudobnejších krajín Európy. Opozičný Blok komunistov a socialistov (BCS), ktorý sympatizuje s Moskvou, opustil rokovaciu sálu.



Moldavsko ako postsovietsky štát leží medzi Ukrajinou a Rumunskom. Prezidentka Maia Sanduová urobila z členstva v EÚ základný kameň svojej vlády.



Sanduová kritizuje ruskú vojnu na Ukrajine a vyzvala, aby sa tento rok uskutočnilo referendum o členstve Moldavska v EÚ. Za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť Moldavska považuje Rusko.



Samozvaný prezident Podnesterska Vadim Krasnoselskij, ktoré sa odtrhlo od Moldavska v čase rozpadu Sovietskeho zväzu, vyzval moldavské orgány, aby uznali jeho územie a vzdali sa všetkých nárokov naň. Podnestersko je ekonomicky závislé od Ruska a nemá žiadne medzinárodné uznanie, dokonca ani od Moskvy.



Separatistické územie už vyše 30 rokov existuje bez väčších nepokojov. Napätie sa zvýšilo od januára, keď moldavské orgány zaviedli clá na všetok tovar, ktorý sa tam dováža a odtiaľ vyváža. Koncom februára Podnestersko požiadalo Rusko o "ochranu". V roku 2006 separatisti vypísali referendum o pripojení k Rusku, v ktorom väčšina zúčastnených hlasovala za.



Moldavská diplomacia si počas uplynulého týždňa dvakrát predvolala ruského veľvyslanca v súvislosti s rozhodnutím Moskvy otvoriť v Podnestersku šesť volebných miestností pre ruské prezidentské voľby a jeden ruský diplomat bol vyhostený.



Moldavsko sa sporí aj s regiónom Gagauzsko na juhu svojho územia, ktorý má štatút autonómneho územného celku.