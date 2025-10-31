Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Moldavský parlament schválil nového premiéra Munteana

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Alexandru Munteanu až doteraz nezastával žiadnu politickú funkciu, dlhodobo žil a pracoval v zahraničí a okrem iného založil investičnú firmu 4i Capital Partners.

Autor TASR
Kišiňov 31. októbra (TASR) - Moldavský parlament v piatok schválil ekonóma a podnikateľa Alexandra Munteana za predsedu novej vlády. Alexandru Munteanu až doteraz nezastával žiadnu politickú funkciu, dlhodobo žil a pracoval v zahraničí a okrem iného založil investičnú firmu 4i Capital Partners. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
