< sekcia Zahraničie
Moldavský parlament schválil nového premiéra Munteana
Alexandru Munteanu až doteraz nezastával žiadnu politickú funkciu, dlhodobo žil a pracoval v zahraničí a okrem iného založil investičnú firmu 4i Capital Partners.
Autor TASR
Kišiňov 31. októbra (TASR) - Moldavský parlament v piatok schválil ekonóma a podnikateľa Alexandra Munteana za predsedu novej vlády. Alexandru Munteanu až doteraz nezastával žiadnu politickú funkciu, dlhodobo žil a pracoval v zahraničí a okrem iného založil investičnú firmu 4i Capital Partners. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.