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Moldavský parlament vyslovil dôveru vláde premiéra Vasileho Tofana
Za vyslovenie dôvery novej vláde hlasovalo 53 poslancov zo 101-členného parlamentu, 21 bolo proti a 21 sa zdržalo.
Autor TASR,aktualizované
Kišiňov 21. júla (TASR) - Moldavský parlament v utorok vyslovil dôveru vláde premiéra Vasileho Tofana. Tá sa v programovom vyhlásení zaviazala oživiť hospodárstvo a zároveň udržať proeurópske smerovanie krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, Reuters a Moldpress.
Za vyslovenie dôvery novej vláde hlasovalo 53 poslancov zo 101-členného parlamentu, 21 bolo proti a 21 sa zdržalo. Rozprava trvala viac ako deväť hodín, pričom samotný Tofan vyše päť hodín odpovedal na otázky zákonodarcov, priblížila moldavská tlačová agentúra.
Premiér uviedol, že prioritami novej vlády bude urýchlenie hospodárskeho rastu, zefektívnenie a posilnenie európskej integrácie krajiny. „Budeme počúvať, rozhodovať a realizovať. Rozhodol som sa pracovať na vybudovaní európskej ekonomiky a efektívneho štátu,“ povedal.
Prvou prioritou nového kabinetu je podľa Tofana obnovenie dôvery, dynamiky a iniciatívy v hospodárstve. Zdôraznil, že cieľom vlády je dokončiť prístupové rokovania s Európskou úniou a zabezpečiť podpis zmluvy o pristúpení do spoločenstva do konca roku 2028.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová poverila zostavením vlády 44-ročného finančníka Vasileho Tofana 11. júla po tom, ako bývalý predseda vlády Alexandru Munteanu oznámil svoju rezignáciu. Demisia premiéra znamenala koniec celej vlády.
Munteanu, ktorý stál na čele kabinetu od novembra 2025, si podľa svojich slov „uvedomil, že už nemôže vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením“.
Tofana navrhla na post premiéra vládna Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá má v parlamente väčšinu.
Moldavsko je kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii. O to požiadalo v marci 2022 a v júni toho istého roka získalo štatút kandidáta. Prístupové rokovania sa formálne začali približne o dva roky neskôr.
Za vyslovenie dôvery novej vláde hlasovalo 53 poslancov zo 101-členného parlamentu, 21 bolo proti a 21 sa zdržalo. Rozprava trvala viac ako deväť hodín, pričom samotný Tofan vyše päť hodín odpovedal na otázky zákonodarcov, priblížila moldavská tlačová agentúra.
Premiér uviedol, že prioritami novej vlády bude urýchlenie hospodárskeho rastu, zefektívnenie a posilnenie európskej integrácie krajiny. „Budeme počúvať, rozhodovať a realizovať. Rozhodol som sa pracovať na vybudovaní európskej ekonomiky a efektívneho štátu,“ povedal.
Prvou prioritou nového kabinetu je podľa Tofana obnovenie dôvery, dynamiky a iniciatívy v hospodárstve. Zdôraznil, že cieľom vlády je dokončiť prístupové rokovania s Európskou úniou a zabezpečiť podpis zmluvy o pristúpení do spoločenstva do konca roku 2028.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová poverila zostavením vlády 44-ročného finančníka Vasileho Tofana 11. júla po tom, ako bývalý predseda vlády Alexandru Munteanu oznámil svoju rezignáciu. Demisia premiéra znamenala koniec celej vlády.
Munteanu, ktorý stál na čele kabinetu od novembra 2025, si podľa svojich slov „uvedomil, že už nemôže vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením“.
Tofana navrhla na post premiéra vládna Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá má v parlamente väčšinu.
Moldavsko je kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii. O to požiadalo v marci 2022 a v júni toho istého roka získalo štatút kandidáta. Prístupové rokovania sa formálne začali približne o dva roky neskôr.