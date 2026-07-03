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Moldavský premiér Munteanu oznámil svoju rezignáciu
Munteanu bol v úrade len osem mesiacov.
Autor TASR,aktualizované
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Kišiňov 3. júla (TASR) - Predseda moldavskej vlády Alexandru Munteanu v piatok v príspevku na platforme X oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, podľa ktorej tento krok zároveň znamená demisiu celej vlády. Munteanu, ktorý stál na čele kabinetu od novembra 2025, si podľa svojich slov „uvedomil, že už nemôže vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením.“
„Dnes sa moje funkčné obdobie na poste predsedu vlády končí,“ uviedol Munteanu v príspevku na X. „Vo chvíli, keď som si uvedomil, že už nemôžem vykonávať svoj mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením, rozhodol som sa odstúpiť,“ dodal.
Odstupujúci premiér vo svojom príspevku tiež vyjadril vďaku celému ministerskému tímu, úradníkom a všetkým, ktorí počas jeho mandátu „preukázali profesionalitu a dobrú vôľu“, napísal portál LiberTv.
„Budem aj naďalej slúžiť svojej krajine z akejkoľvek pozície, v ktorej sa ocitnem, bez ohľadu na to, kde budem žiť alebo akú zodpovednosť budem mať, či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Verím, že povinnosť voči vlasti nie je viazaná na funkciu, ale na záväzok, ktorý v sebe nosíme,“ uzavrel končiaci premiér.
Munteanu bol v úrade len osem mesiacov. Proeurópsku prezidentku Maiu Sanduovú teraz čaká vymenovanie dočasného premiéra. Nový kabinet sa následne bude uchádzať o dôveru v moldavskom parlamente. Ak sa vládu nepodarí zostaviť, prezidentka má právomoc parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby.
Moldavsko je kandidátom na člena Európskej únie, pripomína Reuters. O členstvo požiadalo v marci 2022 a v júni získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr.
„Dnes sa moje funkčné obdobie na poste predsedu vlády končí,“ uviedol Munteanu v príspevku na X. „Vo chvíli, keď som si uvedomil, že už nemôžem vykonávať svoj mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením, rozhodol som sa odstúpiť,“ dodal.
Odstupujúci premiér vo svojom príspevku tiež vyjadril vďaku celému ministerskému tímu, úradníkom a všetkým, ktorí počas jeho mandátu „preukázali profesionalitu a dobrú vôľu“, napísal portál LiberTv.
„Budem aj naďalej slúžiť svojej krajine z akejkoľvek pozície, v ktorej sa ocitnem, bez ohľadu na to, kde budem žiť alebo akú zodpovednosť budem mať, či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Verím, že povinnosť voči vlasti nie je viazaná na funkciu, ale na záväzok, ktorý v sebe nosíme,“ uzavrel končiaci premiér.
Munteanu bol v úrade len osem mesiacov. Proeurópsku prezidentku Maiu Sanduovú teraz čaká vymenovanie dočasného premiéra. Nový kabinet sa následne bude uchádzať o dôveru v moldavskom parlamente. Ak sa vládu nepodarí zostaviť, prezidentka má právomoc parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby.
Moldavsko je kandidátom na člena Európskej únie, pripomína Reuters. O členstvo požiadalo v marci 2022 a v júni získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr.
Today, my term as Prime Minister comes to an end.I accepted the responsibility of serving as Prime Minister with a deep sense of duty and the firm conviction that I could help bring about positive change.The moment I realized that I could no longer carry out my mandate in… pic.twitter.com/Oi2GUnHj2n— Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) July 3, 2026