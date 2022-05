Momentum vyzvalo vládu SR a Maďarska na zastavenie znečistenia Slanej

Budapešť 16. mája (TASR) - Maďarská centristická opozičná parlamentná strana Momentum vyzvala vlády Slovenskej republiky a Maďarska, aby začali konať v prípade ekologickej katastrofy na rieke Slaná (Sajó), kde pre priemyselné znečistenie hrozí úplné vyhynutie života v nej. Informuje o tom v pondelok spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na status predsedníčky Momentumu Anny Donáthovej zverejnenej na Facebooku.



"Na rieke Slaná prebieha ekologická katastrofa a priemyselné znečistenie môže viesť k vyhynutiu života v nej," napísala v nedeľu večer v otvorenom liste Donáthová, ktorá vyzvala vlády Slovenska a Maďarska, aby splnili svoje povinnosti a konali, aby zastavili túto ekologickú katastrofu a aby nedovolili, aby veľké podniky ďalej ohrozovali ľudí a ich životné prostredie.



Podľa jej vyjadrenia sa zodpovedné orgány už tri mesiace nečinne prizerajú tomu, čo sa na rieke a s ľuďmi v jej okolí od Plešivca cez Tornaľu na Slovensku cez Putnok až po Kazincbarciku na maďarskej strane deje. Situáciu už nemožno bagatelizovať tým, že nedošlo k masovému úhynu rýb, pretože teraz to už neplatí – tisíce živočíchov uhynulo, medzi nimi pstruhy i riečne raky. "Dokedy budeme čakať, kým ochorejú aj ľudia?" píše opozičná politička.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu a síranov a výskyt arzénu.



Situáciu na rieke Slaná rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.



spravodajca TASR Ladislav Vallach