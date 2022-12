Monacké knieža nakupuje vianočné darčeky na poslednú chvíľu

Monako 22. decembra (TASR) - Monacké knieža Albert II. nakupuje vianočné darčeky pre svoju rodinu len tesne pred Vianocami. Povedal to v rozhovore pre americký magazín People, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"Ešte som nenakupoval, okej? Bol to rok plný pracovných povinností a v posledných týždňoch som bol obzvlášť pracovne vyťažený," povedal Albert v rozhovore, ktorý v stredu zverejnil magazín People.



Ako však zdôraznil, už má zoznam s darčekmi, ktoré chce pre svoju rodinu zadovážiť. Ide o hračky a videohry pre deti, dvojčatá Gabriellu a Jacquesa, a "niečo praktické" pre manželku, monackú kňažnú Charléne. "Ona si to tak priala," podotkol s tým, že ju možno prekvapí ešte aj nejakým iným darčekom.



Vianočné sviatky strávi kniežacia rodina doma v Monaku, spresnil Albert. "Potom si s rodinou urobíme týždeň dovolenky a Nový rok oslávime niekde inde," dodal bez ďalších podrobností, píše DPA.