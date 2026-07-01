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Monako v prípade výbuchu zadržalo a neskôr prepustilo jednu osobu
Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin.
Autor TASR
Monako 1. júla (TASR) - Monacké úrady v stredu oznámili, že v prípade pondelňajšieho výbuchu zadržali a neskôr prepustili jednu osobu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Generálny prokurátor stredomorského kniežatstva Stéphane Thibault vo vyhlásení uviedol, že ráno zadržali cudzinca a po „ďalších kontrolách“ ho popoludní prepustili.
K výbuchu vo vchode bytového domu v Monaku došlo v pondelok večer. Úrady dosiaľ nezverejnili identitu žiadneho zo zranených, ale šlo o rodinu a útok bol zrejme cielený.
Podľa médií bol zranený podnikateľ Vadym Jermolajev, žena a dieťa. V minulosti sa vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie
Prokuratúra uviedla, že dieťa vypočula v susednom Francúzsku. Ďalší dvaja zranení nemohli byť vypočutí a jeden je v život ohrozujúcom stave.
Francúzsky denník Le Figaro v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že vyšetrovatelia zvažujú možnosť, že za útokom bola Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). „Podľa viacerých zdrojov, ktoré kontaktoval denník Le Figaro, sa vyšetrovatelia prikláňajú k teórii, že za týmto zločinom stála SBU,“ napísal.
Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Zároveň doplnil, že okrem troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré rozbila tlaková vlna.
Generálny prokurátor stredomorského kniežatstva Stéphane Thibault vo vyhlásení uviedol, že ráno zadržali cudzinca a po „ďalších kontrolách“ ho popoludní prepustili.
K výbuchu vo vchode bytového domu v Monaku došlo v pondelok večer. Úrady dosiaľ nezverejnili identitu žiadneho zo zranených, ale šlo o rodinu a útok bol zrejme cielený.
Podľa médií bol zranený podnikateľ Vadym Jermolajev, žena a dieťa. V minulosti sa vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie
Prokuratúra uviedla, že dieťa vypočula v susednom Francúzsku. Ďalší dvaja zranení nemohli byť vypočutí a jeden je v život ohrozujúcom stave.
Francúzsky denník Le Figaro v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že vyšetrovatelia zvažujú možnosť, že za útokom bola Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). „Podľa viacerých zdrojov, ktoré kontaktoval denník Le Figaro, sa vyšetrovatelia prikláňajú k teórii, že za týmto zločinom stála SBU,“ napísal.
Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Zároveň doplnil, že okrem troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré rozbila tlaková vlna.