Mondrianov obraz vydražili za rekordných 51 miliónov dolárov

New York 16. novembra (TASR) - Za 51 miliónov dolárov vydražili v pondelok na aukcii v New Yorku obraz od holandského maliara Pieta Mondriana. Ide o rekordnú sumu za dielo tohto umelca, uvádza spravodajská stanica BBC News.



Olejomaľbu s názvom "Kompozícia č. II" z roku 1930, s rozmermi plátna 51 × 51 cm v pôvodnom ráme, získal anonymný záujemca z Ázie. Vyvolávacia cena tohto umeleckého diela bola 38 miliónov dolárov, potvrdil aukčný dom Sotheby's.



Obraz pochádza z vlastníctva "význačného európskeho zberateľa" a naposledy bol predaný v roku 1983 za 2,2 milióna dolárov, čo predstavuje súčasných 6,4 milióna USD.



"Kompozícia č. II" je podľa BBC News príkladom Mondrianovho charakteristického umeleckého štýlu. Najväčšie uznanie mu priniesli jeho abstraktné, geometrické a farebné mriežkované vzory, ktoré spôsobili revolúciu vo svete moderného umenia.



Piet Mondrian (1872–1944) sa v roku 1912 presťahoval do Paríža. Inšpirovali ho rané práce Pabla Picassa a Georgesa Braqua.



Mondrianov unikátny prejav prispel k vzniku abstraktného umenia 40. a 50. rokov 20. storočia a stelesňuje vtedajší umelecký štýl. Jeho tvorba mala obrovský vplyv nielen na svet výtvarného umenia, ale aj na oblasť dizajnu, architektúry a módy.



"Podstatné diela Pieta Mondriana sa na aukciách objavujú len zriedka, pretože mnohé z nich sa nachádzajú v najprestížnejších muzeálnych zbierkach na celom svete," povedal Julian Dawes, zástupca vedúceho oddelenia pre impresionistické a moderné umenie v aukčnom dome Sotheby's.



"Príležitosť získať obraz takejto kvality sa naskytne skutočne len raz za generáciu," dodal.