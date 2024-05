Monetov obraz vydražili v New Yorku za takmer 35 miliónov dolárov

New York 16. mája (TASR) - Za takmer 35 miliónov dolárov sa v stredu večer na aukcii v New Yorku vydražil obraz francúzskeho impresionistického maliara Clauda Moneta zo série Les Meules a Giverny (Stohy v Giverny). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na aukčnú sieň Sotheby's.



Dielo vzniklo v roku 1893.



Aukčný dom Sotheby's aj konkurenčný aukčný dom Christie's v pondelok otvorili svoju jarnú sezónu predaja umeleckých diel. Hoci sa globálny trh s umením minulý rok zmiernil, silné predaje v Londýne a Paríži vyvolali optimizmus pre rok 2024.



Britsko-mexická maliarka Leonora Carringtonová medzitým prekonala svoj vlastný aukčný rekord, keď sa jej dielo Les distractions de Dagobert predalo za 28,5 milióna dolárov.



Nový rekord zaradil Carringtonovú medzi päť najhodnotnejších umelkýň na aukcii – uviedla spoločnosť Sotheby's – a zároveň medzi štyroch najhodnotnejších surrealistických umelcov, pričom "predbehla Maxa Ernsta a Salvadora Dalího".



Aukčný dom Christie's predal v predchádzajúci večer súčasné umenie za približne 115 miliónov dolárov – vrátane obrazu Jeana-Michela Basquiata za 32 miliónov dolárov. V ďalšom aukčnom dome Phillips sa Basquiatov obraz s názvom "Bez názvu (ELMAR)" vydražil za 46,5 milióna dolárov.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine a jej následkami, ktoré viedli k poklesu počtu ruských kupcov, klesol celosvetový predaj na aukciách umenia v minulom roku na 14,9 miliardy dolárov v porovnaní so 16 miliardami USD v roku 2022.