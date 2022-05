Monetovu olejomaľbu benátskej scenérie predali za 56,6 milióna dolárov

Londýn 18. mája (TASR) - Za 56,6 milióna dolárov vydražili v utorok obraz "Le Grand Canal et Santa Maria della Salute" od francúzskeho impresionistického maliara Claudea Moneta. Dražbu usporiadal aukčný dom Sotheby's v New Yorku.



Olejomaľba z roku 1908 sa tak stala najcennejším výtvarným pohľadom na Taliansko od akéhokoľvek umelca predaným v aukcii, informuje tlačová agentúra DPA. Dielo zachytáva benátsky Veľký kanál a barokovú baziliku Santa Maria della Salute.



Cenový rekord za pohľad na taliansku krajinu doteraz držal obraz "Rome, From Mount Aventine" (Rím z vrchu Aventín) od britského maliara Williama Turnera z roku 1835, ktorý sa v roku 2014 predal v londýnskej aukcii Sotheby's za 47,6 milióna dolárov.



Suma dosiahnutá na utorkovej dražbe zároveň robí z Monetovho obrazu najcennejšiu maľbu Benátok od tohto umelca predanú v aukcii. Jeho predchádzajúci rekord bol dosiahnutý v roku 2019, keď obraz "Le Palais Ducal" vydražili za 36,5 milióna dolárov.



"Le Grand Canal et Santa Maria della Salute" je jedným zo série šiestich podobných obrazov, ktoré Monet vytvoril počas svojej trojmesačnej návštevy Benátok. Celkovo tam vytvoril 37 diel, z ktorých mnohé sa nachádzajú v prestížnych zbierkach.