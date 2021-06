Mongolskí voliči rozhodujú o novom prezidentovi

Ulanbátar 9. júna (TASR) - V Mongolsku sa v stredu konajú voľby prezidenta, informovala agentúra AFP.



Predvolebnú kampaň i samotné hlasovanie sú poznačené dôsledkami pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2: v krajine sa nekonali predvolebné diskusie, jeden z kandidátov sa nakazil covidom a voliči musia vo volebných miestnostiach dodržiavať hygienické nariadenia a fyzické rozstupy.



Za favorita volieb je považovaný expremiér Uchnágín Chürelsüch, ktorý v januári po masových protestoch odstúpil. Jeho demisia súvisela s kauzou pozitívne testovanej mladej rodičky, ktorú po pôrode aj s novorodencom previezli do nemocnice vyhradenej pre covidových pacientov.



Jeho najvýraznejším rivalom je podnikateľ Dangásürengín Enchbat, ktorý je aj lídrom Strany zelených. Práve on bol tým kandidátom, ktorý po pozitívnom teste na COVID-19 po jednom z predvolebných zhromaždení musel ísť do karantény.



Súčasným prezidentom je Chaltmágín Battulga, bývalý majster sveta v bojovom umení sambo, ktorý sa podľa ústavných pravidiel už nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie.



Parlamentné voľby, ktoré sa v Mongolsku konali vlani, priniesli víťazstvo vládnucej centristickej Mongolskej ľudovej strane (PPM) – okrem iného aj vďaka zvládnutiu prvej vlny pandémie.



Odvtedy však počet nakazených prudko vzrástol, pričom bolo zaznamenaných okolo 300 úmrtí na Covid-19.



Mongolsko je momentálne jednou z krajín, kde je vysoká miera zaočkovanosti; prvú dávku vakcíny dostalo približne 90 percent dospelých.



Podľa posledného prieskumu Svetovej banky je kľúčovým problémom mongolských voličov nerovnosť, keďže miera chudoby predstavuje až 28 percent.



Mongolsko je tiež jednou z krajín najviac postihnutých zmenami podnebia, ktoré spôsobujú jej dezertifikáciu a znečistenie životného prostredia. Aj keď sú Mongoli silne ovplyvnení nomádskou kultúrou, viac ako dve tretiny obyvateľstva už žijú v mestách.