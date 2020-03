Mongolsko oznámilo prvý prípad koronavírusu

Ulánbátar 10. marca (TASR) - Mongolsko v utorok ohlásilo prvý prípad nákazy novým koronavírusom a hneď na to zakázalo - po dobu nasledovných šiestich dní - komukoľvek vchádzať do a opúšťať mongolské mestá. S odvolaním sa na vyhlásenie mongolskej vlády o tom informovala agentúra AFP.



"Hlavné mesto Ulánbátar a všetky provinčné centrá (metropoly) sú do 16. marca v karanténe, aby sa potlačilo šírenie nákazy," povedal na tlačovej konferencii po oznámení prvého prípadu na území Mongolska podpredseda mongolskej vlády Ulzíšaichan Enchtuvšin.



Prvým potvrdeným nakazeným v Mongolsku je zamestnanec francúzskej energetickej spoločnosti, ktorý tam priletel z Moskvy.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan.