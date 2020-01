Mongolsko pre vírus dočasne zatvorí univerzity a hraničné priechody

Peking 27. januára (TASR) - Mongolsko s platnosťou od pondelka do 2. marca uzatvorí všetky univerzity a vzdelávacie inštitúcie s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Informovali o tom štátne médiá s odvolaním sa na výsledky zasadnutia vlády.



Krajina taktiež od pondelka uzavrie všetky hraničné priechody pre osobnú automobilovú dopravu a chodcov. V Mongolsku budú taktiež zrušené všetky verejné zhromaždenia, píše agentúra Reuters.



Čínsky ministerský predseda Li Kche-čchiang v pondelok uskutočnil svoju prvú návštevu mesta Wu-chan v provincii Chu-pej po tom, ako v meste vypukol smrtiaci vírus, ktorý sa rozšíril po celej krajine a vyvolal globálne obavy pred novou nákazou, informovala agentúra AFP.



Úrady na sociálnych sieťach informovali ako premiér v maskou na tvári osobne dohliada na úsilie na zabránenie šíreniu vírusu.



Čína medzičasom zvýšila počet osôb nakazených vírusom na 2744. Ochoreniu podľahlo 80 ľudí.



Vláda v Pekingu v pondelok rozhodla o predĺžení osláv Nového roka do 2. februára. Pôvodne sa novoročné sviatky, počas ktorých milióny ľudí navštevujú svoje rodiny, mali končiť vo štvrtok. Termín otvorenia škôl po sviatkoch bude oznámený neskôr, píše agentúra AP.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odcestoval v nedeľu do Číny, aby tam osobne prerokoval vývoj situácie po rozšírení vírusu.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.