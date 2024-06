Mongolsko rozhoduje o zložení parlamentu, favoritom je vládnuca strana

Ulanbátar 28. júna (TASR) - Voliči v Mongolsku v piatok rozhodujú o rozšírenom zložení parlamentu, v ktorom bude v ďalšom volebnom období 126 poslancov. Očakáva sa víťazstvo vládnucej Mongolskej ľudovej strany (MPP). TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



O kreslá v parlamente - Veľkom štátnom churale - sa uchádza 19 strán. V krajine je 2198 hlasovacích miestností, ktoré sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h miestneho času (1.00 h - 16.00 h SELČ). Prvé výsledky by podľa očakávaní mali byť známe v sobotu ráno. Mongolský parlament vlani v máji schválil dodatok k ústave, ktorým sa počet zákonodarcov zvýšil zo 76 na 126.



Vo voľbách v roku 2020 hladko zvíťazila MPP a mala by mať prevahu aj tento rok. Ďalším stranám sa však môže podariť oslabiť jej väčšinu pre nespokojnosť voličov.



MPP za svoj úspech v minulom volebnom období vďačí zvýšeniu ťažby uhlia a zlepšeniu ekonomickej úrovne obavteľstva. AFP však pripomína nespokojnosť časti obyvateľstva v spojitosti s korupciou, vysokými životnými nákladmi a nedostatkom pracovných príležitostí pre mladých ľudí, ktorí tvoria takmer dve-tretiny populácie.



Mongolsko je rozsiahla krajina, má však len 3,4 milióna obyvateľov. Demokraciou sa stalo v roku 1990 po desaťročiach nadvlády Mongolskej ľudovej revolučnej strany, ktorá v krajine vládla počas komunistickej éry od roku 1921 do roku 1990 a neskôr sa pretransformovala na stredo-ľavú MPP.