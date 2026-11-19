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Mongolský parlament odobril odstúpenie prezidenta
Za odstúpenie prezidenta hlasovalo 96 zo 104 poslancov parlamentu - Veľkého štátneho churalu.
Autor TASR
Ulánbátar 19. novembra (TASR) - Mongolský parlament vo štvrtok schválil odstúpenie prezidenta Uchnaagína Chürelsücha, ktorý čelí obvineniam, že finančne profitoval z vládneho železničného projektu spred siedmich rokov, keď zastával funkciu premiéra. Obvinenia vzniesol politik vládnucej Mongolskej ľudovej strany (MPP). Informovala o tom agentúra AP.
Za odstúpenie prezidenta hlasovalo 96 zo 104 poslancov parlamentu - Veľkého štátneho churalu. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť okamžite.
Nové prezidentské voľby sa podľa mongolských zákonov majú uskutočniť do štyroch mesiacov. Dočasnou hlavou štátu bude dovtedy predseda parlamentu.
Obvinenia voči Chürelsüchovi vzniesol bývalý starosta hlavného mesta Ulánbátar Chišgee Ňambátar, ktorý patrí k inej frakcii vládnej strany MPP a v súčasnosti žije v Kanade.
Chürelsüch svoju abdikáciu avizoval už v utorok, keď zároveň oznámil, že bude spolupracovať pri prípadnom vyšetrovaní. Obvinenie z korupcie rozhodne odmietol. „Nikdy som neokradol svoj ľud ani svoj štát,“ vyhlásil prezident s tým, že po odovzdaní funkcie sa stane radovým občanom.
Vo štvrtok zároveň vyzval Ňambátara, aby sa vrátil do vlasti a zodpovedal sa pred zákonom. Na jeseň totiž mongolské protikorupčné a vyšetrovacie orgány otvorili vo vzťahu k Ňambátarovi trestné konanie pre podozrenie zo zneužitia právomocí a porušenia zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s vyplatením zálohy 500 miliárd tugrikov (približne 126 miliónov eur) na projekt rýchlostnej cesty Tuul. Ňambátar sa od skorej jesene zdržiava údajne v Kanade. Vzhľadom na to, že nereagoval na predvolania, mongolské orgány požiadali o vyhlásenie medzinárodného pátrania cez policajnú organizáciu Interpol.
Odstúpenie Chürelsücha z postu prezidenta podľa analytikov poukazuje na mocenský zápas medzi frakciami vládnucej strany. Niektorí odborníci ho považujú za politický ťah, ktorý môže Chürelsüchovi a MPP priniesť výhody v predčasných voľbách. Jeho funkčné obdobie sa malo skončiť v júni 2027.
Chürelsüch v januári 2021 odstúpil z funkcie premiéra, aby sa mohol uchádzať o prezidentský úrad. O šesť mesiacov neskôr vo voľbách zvíťazil a jeho strana zároveň získala väčšinu v parlamente.
Odborník na Mongolsko Julian Dierkes z univerzity v Mannheime upozornil na podobnosť oboch prípadov. Aj predchádzajúce odstúpenie podľa neho Chürelsüchovi napokon pomohlo v politickej kariére.
Za odstúpenie prezidenta hlasovalo 96 zo 104 poslancov parlamentu - Veľkého štátneho churalu. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť okamžite.
Nové prezidentské voľby sa podľa mongolských zákonov majú uskutočniť do štyroch mesiacov. Dočasnou hlavou štátu bude dovtedy predseda parlamentu.
Obvinenia voči Chürelsüchovi vzniesol bývalý starosta hlavného mesta Ulánbátar Chišgee Ňambátar, ktorý patrí k inej frakcii vládnej strany MPP a v súčasnosti žije v Kanade.
Chürelsüch svoju abdikáciu avizoval už v utorok, keď zároveň oznámil, že bude spolupracovať pri prípadnom vyšetrovaní. Obvinenie z korupcie rozhodne odmietol. „Nikdy som neokradol svoj ľud ani svoj štát,“ vyhlásil prezident s tým, že po odovzdaní funkcie sa stane radovým občanom.
Vo štvrtok zároveň vyzval Ňambátara, aby sa vrátil do vlasti a zodpovedal sa pred zákonom. Na jeseň totiž mongolské protikorupčné a vyšetrovacie orgány otvorili vo vzťahu k Ňambátarovi trestné konanie pre podozrenie zo zneužitia právomocí a porušenia zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s vyplatením zálohy 500 miliárd tugrikov (približne 126 miliónov eur) na projekt rýchlostnej cesty Tuul. Ňambátar sa od skorej jesene zdržiava údajne v Kanade. Vzhľadom na to, že nereagoval na predvolania, mongolské orgány požiadali o vyhlásenie medzinárodného pátrania cez policajnú organizáciu Interpol.
Odstúpenie Chürelsücha z postu prezidenta podľa analytikov poukazuje na mocenský zápas medzi frakciami vládnucej strany. Niektorí odborníci ho považujú za politický ťah, ktorý môže Chürelsüchovi a MPP priniesť výhody v predčasných voľbách. Jeho funkčné obdobie sa malo skončiť v júni 2027.
Chürelsüch v januári 2021 odstúpil z funkcie premiéra, aby sa mohol uchádzať o prezidentský úrad. O šesť mesiacov neskôr vo voľbách zvíťazil a jeho strana zároveň získala väčšinu v parlamente.
Odborník na Mongolsko Julian Dierkes z univerzity v Mannheime upozornil na podobnosť oboch prípadov. Aj predchádzajúce odstúpenie podľa neho Chürelsüchovi napokon pomohlo v politickej kariére.