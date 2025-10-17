Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mongolský premiér podal demisiu po štyroch mesiacoch vo funkcii

Čínska tlačová agentúra Sin-chua napísala, že odvolanie 55-ročného premiéra poslanci odhlasovali na piatkovom zasadnutí.

Ulanbátar 17. októbra (TASR) - Mongolsky premiér Gombožavyn Zandanšatar v piatok podal demisiu po tom, čo v parlamente nezískal od poslancov dôveru. Funkcie sa ujal len pred štyrmi mesiacmi, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Čínska tlačová agentúra Sin-chua napísala, že odvolanie 55-ročného premiéra poslanci odhlasovali na piatkovom zasadnutí. Zandanšatar v minulosti zastával aj funkcie ministra zahraničných vecí a predsedu parlamentu. Jeho nástupcu nominuje mongolský prezident Uchnaagijn Chürelsüch a do úradu ho rovnako bude musieť potvrdiť parlament.

Funkcie 32. mongolského premiéra sa Zandanšatar chopil v júni po tom, čo jeho predchodca Luvsannamsraj Ojun-Erdene taktiež nezískal dôveru poslancov parlamentu pre obvinenia z korupcie a rozsiahle protivládne protesty.

Mongolskú politiku v posledných rokoch sprevádza vlna neistoty v dôsledku nespokojnosti verejnosti s korupciou a slabou ekonomikou. Podľa agentúry Reuters odstúpenie dvoch premiérov v priebehu niekoľkých mesiacov ešte väčšmi prispeje k nestabilnej politickej situácii.
