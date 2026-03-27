< sekcia Zahraničie
Mongolský premiér Zandanšatar odstúpil z funkcie po nezhodách v strane
Autor TASR
Ulanbátar 27. marca (TASR) - Mongolský premiér Gombožavyn Zandanšatar v piatok odstúpil z funkcie po dlhšom období nezhôd v jeho strane a opozičnom bojkote v parlamente. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Opozičná Demokratická strana začiatkom tohto mesiaca ohlásila bojkot parlamentnej činnosti pre obavy z koncentrácie moci vládnucou Mongolskou ľudovou stranou a podozrenia z korupcie u ministra spravodlivosti.
Zandanšatar bol premiérom od júna. V príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že politické spory by nakoniec len poškodili ekonomiku a viedli k rastu cien. V prípade podpory parlamentu by ho mal nahradiť súčasný predseda parlamentu a Mongolskej ľudovej strany Ňjam-Osoryn Učral.
Zandanšatarovi v októbri parlament vyslovil nedôveru, no ústavný súd toto rozhodnutie označil za protiústavné. Ešte predtým ho vetoval prezident Uchnaagijn Chürelsüch s odôvodnením, že parlament nebol v čase odvolávania premiéra uznášaniaschopný a rozhodnutie preto nemôže byť platné.
