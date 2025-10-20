< sekcia Zahraničie
Mongolský prezident vetoval odvolanie premiéra parlamentom
Autor TASR
Ulanbátar 20. októbra (TASR) - Mongolský prezident Uchnaagijn Chürelsüch v pondelok vetoval piatkové rozhodnutie parlamentu odvolať premiéra Gombožavyna Zandanšatara. Poslanci ho odvolali len po štyroch mesiacoch vo funkcii, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Za odvolanie premiéra hlasovala v piatok väčšina poslancov parlamentu po niekoľkých týždňoch politických rozporov v otázke zdaňovania vývozcov nerastných surovín. Mongolsko disponuje bohatými náleziskami rôznych surovín ako sú uhlie, zemný plyn alebo minerály.
Kancelária prezidentské veto obhajovala tým, že parlament nebol v čase odvolávania premiéra uznášaniaschopný a rozhodnutie preto nemôže byť platné. Veto v stredu prerokuje aj mongolský ústavný súd.
Prezident i odvolávaný premiér sú členmi vládnucej Mongolskej ľudovej strany. Zandanšatar bol v minulosti vedúcim kancelárie prezidenta Chürelsücha. Funkciu 32. mongolského premiéra prebral v júni. Jeho predchodca Luvsannamsraj Ojun-Erdene pre obvinenia z korupcie a rozsiahle protivládne protesty nezískal dôveru poslancov parlamentu.
Mongolskú politiku v posledných rokoch sprevádza vlna neistoty v dôsledku nespokojnosti verejnosti s korupciou a slabou ekonomikou.
