Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Zahraničie

Mongolský prezident vetoval odvolanie premiéra parlamentom

.
Na snímke Gombožavyn Zandanšatar. Foto: TASR/AP

Za odvolanie premiéra hlasovala v piatok väčšina poslancov parlamentu po niekoľkých týždňoch politických rozporov v otázke zdaňovania vývozcov nerastných surovín.

Autor TASR
Ulanbátar 20. októbra (TASR) - Mongolský prezident Uchnaagijn Chürelsüch v pondelok vetoval piatkové rozhodnutie parlamentu odvolať premiéra Gombožavyna Zandanšatara. Poslanci ho odvolali len po štyroch mesiacoch vo funkcii, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Za odvolanie premiéra hlasovala v piatok väčšina poslancov parlamentu po niekoľkých týždňoch politických rozporov v otázke zdaňovania vývozcov nerastných surovín. Mongolsko disponuje bohatými náleziskami rôznych surovín ako sú uhlie, zemný plyn alebo minerály.

Kancelária prezidentské veto obhajovala tým, že parlament nebol v čase odvolávania premiéra uznášaniaschopný a rozhodnutie preto nemôže byť platné. Veto v stredu prerokuje aj mongolský ústavný súd.

Prezident i odvolávaný premiér sú členmi vládnucej Mongolskej ľudovej strany. Zandanšatar bol v minulosti vedúcim kancelárie prezidenta Chürelsücha. Funkciu 32. mongolského premiéra prebral v júni. Jeho predchodca Luvsannamsraj Ojun-Erdene pre obvinenia z korupcie a rozsiahle protivládne protesty nezískal dôveru poslancov parlamentu.

Mongolskú politiku v posledných rokoch sprevádza vlna neistoty v dôsledku nespokojnosti verejnosti s korupciou a slabou ekonomikou.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí