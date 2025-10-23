< sekcia Zahraničie
Mongolský ústavný súd označil odvolanie premiéra za protiústavné
Rozhodnutie ústavného súdu vstupuje okamžite vstupuje do platnosti, čím sa ruší vyslovenie nedôvery parlamentom z minulého piatka.
Autor TASR
Ulanbátar 23. októbra (TASR) - Mongolský ústavný súd v noci na štvrtok označil minulotýždňové vyslovenie nedôvery zo strany parlamentu voči premiérovi Gombožavynaovi Zandanšataraovi za protiústavné. Rozhodnutie zákonodarného zboru už predtým vetoval prezident Uchnaagijn Chürelsüch. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Rozhodnutie ústavného súdu vstupuje okamžite vstupuje do platnosti, čím sa ruší vyslovenie nedôvery parlamentom z minulého piatka. Za odvolanie premiéra hlasovala väčšina poslancov parlamentu po niekoľkých týždňoch politických rozporov v otázke zdaňovania vývozcov nerastných surovín. Mongolsko disponuje bohatými náleziskami rôznych surovín ako sú uhlie, zemný plyn alebo minerály.
Prezident následne rozhodnutie parlamentu vetoval a jeho kancelária tento krok obhajovala tým, že parlament nebol v čase odvolávania premiéra uznášaniaschopný a rozhodnutie preto nemôže byť platné. S jeho argumentáciou sa ústavný súd stotožnil.
