Europoslanci: Väčšina európskej populácie bude preočkovaná až na jeseň

Bratislava 31. januára (TASR) - Snaha Európskej únie (EÚ) zaočkovať 70 percent európskej populácie do leta sa ukazuje ako príliš ambiciózna. Pre meškajúce vakcíny a nepripravenosť jednotlivých členských štátov bude väčšina európskej populácie zaočkovaná až na jeseň. Upozornili na to europoslanci Ivan Štefanec (KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v diskusnej relácii TA3 V politike." poukázala Ďuriš Nicholsonová. Vysvetlila, že AstraZeneca, dodávateľ vakcíny proti novému koronavírusu, prisľúbila väčšie množstvo vakcín pre Veľkú Britániu a zmluvy s Európskou komisiou (EK) chápala firma len ako zmluvy o budúcich zmluvách.Europoslanci preto požiadali o nahliadnutie do zmlúv so všetkými farmaceutickými spoločnosťami. "" doplnil Štefanec.Pomalosť vakcinácie nie je podľa Ďuriš Nicholsonovej len v dodávkach vakcín, to je aj o vybavenosti jednotlivých štátov na to, ako očkovať. "" uzavrela europoslankyňa.