Monitorovacia misia EÚ bude pomáhať pri uplatňovaní prímeria v Gaze

Káhira 16. januára (TASR) - Začiatkom budúceho týždňa príde do egyptskej metropoly Káhira Monitorovacia misia EÚ. Jej úlohou bude pomáhať pri uplatňovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, informovala vo štvrtok egyptská televízia Al-Qahera News. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Delegácia z Európy bude pracovať na vytvorení mechanizmu, prostredníctvom ktorého sa obnoví prevádzka hraničného priechodu Rafah s Egyptom na palestínskej strane, informovala Al-Qahera News bez uvedenia ďalších podrobností. Izrael prevzal kontrolu nad priechodom Rafah na palestínskej strane v máji minulého roka, čím zastavil dodávky pomoci.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom v stredu potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání ako sprostredkovatelia. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára.



Egypt vo štvrtok vyhlásil, že prímerie a výmena rukojemníkov sa musí začať "bezodkladne". Ministerstvo zahraničných vecí v Káhire vo svojom vyhlásení tiež zdôraznilo, že "je potrebné, aby strany dodržiavali ustanovenia prímeria a pracovali na implementácii jednotlivých etáp v stanovených termínoch".



Ministerstvo zároveň vyhlásilo, že je "pripravené hostiť medzinárodnú konferenciu" o obnove Pásma Gazy. Káhira preto žiadala rýchlu, bezpečnú a účinnú distribúciu humanitárnej pomoci a prípravu projektov na obnovu palestínskeho územia, ktoré zdevastovala vojna, píše AFP.



Napriek pretrvávajúcim sporom o podrobnosti dohody izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok vyjadril optimizmus, že rozhovory v Katare by sa mohli skončiť rýchlo. "Prebiehajú náročné rokovania o veľmi dôležitom detaile a ja dúfam a očakávam, že sa skončia čo najskôr," povedal Herzog podľa prezidentskej kancelárie počas stretnutia s príbuznými rukojemníkov.