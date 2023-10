Mont Blanc sa za dva roky zmenšil o vyše dva metre

Chamonix 5. októbra (TASR) - Najvyšší vrch v Alpách Mont Blanc sa za posledné dva roky zmenšil o vyše dva metre. Vo štvrtok to oznámili výskumníci, podľa ktorých je jeho aktuálna výška 4805,59 metra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Zmenšenie o 2,22 metra možno pripísať nižším zrážkam počas tohto leta, uviedol Jean des Garets, hlavný zememerač v departemente Horné Savojsko na juhovýchode Francúzska.



"Mont Blanc môže byť o dva roky pokojne oveľa vyšší", keď ho budeme merať, dodal.



Skalný štít meria 4792 metrov, ale v závislosti od vetra a počasia hrubá vrstva ľadu a snehu z roka na rok mení jeho výšku.



Výskumníci ho od roku 2001 merajú každé dva roky. Tým tiež zbierajú informácie o vplyve zmeny klímy na Alpy.



"Zbierame údaje pre budúce generácie, nie sme tu na to, aby sme ich vyhodnocovali, to nechávame na vedcov," vysvetlil Garets. Ľudia by nemali o meraní výšky "hovoriť, že to nemá význam", apeloval hlavný zememerač.



Meranie na vrchole robilo približne 20 ľudí niekoľko dní. Boli rozdelení do ôsmich skupín a prvýkrát použili aj dron.



"Z týchto meracích akcií sme sa veľa dozvedeli: vieme, že štít neustále mení výšku a tieto zmeny sú až do päť metrov," informoval des Garets.