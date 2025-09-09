< sekcia Zahraničie
Montenegro vyzval Siho, aby využil vzťah s Ruskom v záujme mieru
Autor TASR
Peking 9. septembra (TASR) - Portugalský premiér Luís Montenegro v utorok v Pekingu vyzval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby využil blízke vzťahy Číny s Ruskom na presadenie „spravodlivého a trvalého mieru“ na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Veľmi sa spoliehame na váš prínos a na blízky vzťah, ktorý má Čína s Ruskou federáciou, aby sme mohli čo najskôr dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine,“ povedal Montenegro na stretnutí s čínskym prezidentom.
Moskva a Peking od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehĺbili svoju politickú, vojenskú a hospodársku spoluprácu. Čína sa v rámci tohto konfliktu prezentuje ako neutrálna krajina a tvrdí, že neposiela zbrane ani jednej strane - na rozdiel od USA a západných krajín. Členské štáty NATO napriek tomu tvrdia, že Čína rozhodujúcim spôsobom pomáha Rusku v jej vojenskom ťažení na Ukrajine, ktoré nikdy neodsúdila.
Montenegro navštívil Čínu týždeň po tom, čo Si viedol rozsiahlu vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin či severokórejský vodca Kim Čong-un.
Po niekoľkodňovej návšteve Číny pocestuje portugalský premiér na štátnu návštevu do Japonska. Reuters konštatuje, že Portugalsko sa usiluje o nadviazanie bližších väzieb s dvoma najväčšími ekonomikami Ázie po viacerých rokoch bez kontaktov na vysokej úrovni.
Portugalsko, ktoré výrazne zasiahli americké clá obmedzujúce portugalský export do USA, sa v súčasnosti usiluje o posilnenie obchodných väzieb s Čínou. Robí tak aj napriek tomu, že Európska únia obviňuje Čínu z toho, že preplňuje trh lacným tovarom a podporuje vojnovú ekonomiku Ruska.
Si Ťin-pching uviedol, že „Čína je ochotná posilniť strategickú komunikáciu s Portugalskom s cieľom zabezpečiť správny smer rozvoja bilaterálnych vzťahov“.
