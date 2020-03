Montgomery: Koronavírusová kríza potrvá najmenej do konca roka

Berlín 24. marca (TASR) - Kríza spojená s novým druhom koronavírusu zrejme nebude mať skorý koniec a ľudia jej musia prispôsobiť svoj "celý spoločenský a pracovný život", pokým nebude dostupná príslušná očkovacia látka. Pre nemeckú tlačovú agentúru DPA to uviedol predseda rady Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Frank Ulrich Montgomery.



"Táto problematika nás bude isto sprevádzať do konca tohto roka," predpovedal podľa správy zverejnenej v utorok. "Vyvinieme však mechanizmy, ako sa s tým vyrovnať. Človek je, našťastie, veľmi učenlivý a veľmi prispôsobivý tvor," dodal Montgomery.



Predseda rady WMA zároveň vyjadril spokojnosť s opatreniami na spomalenie šírenia nového koronavírusu, prijatými v Nemecku po dohode medzi spolkovou vládou a krajinskými vládami. Tie obmedzujú kontakty medzi obyvateľmi, pričom naďalej povoľujú pohyb mimo príbytkov, avšak najviac vo dvojici, pokiaľ nejde o členov tej istej domácnosti. Montgomery poukázal na rozdiel oproti celkovým zákazom vychádzania, uplatňovaným vládami v iných krajinách, proti ktorým sa už dávnejšie vyslovil.



Neistotu okolo účinnosti prísnych opatrení proti koronavírusu vyjadrili aj iní odborníci oslovení DPA. "Pokým nebude veľká časť obyvateľstva imúnna, môže sa vírus šíriť tak ako doteraz," povedala Mirjam Kretzschmarová z univerzitnej kliniky v Utrechte. V prípade zmiernenia terajších opatrení pred dosiahnutím tejto miery by "sa reprodukčné číslo vrátilo na pôvodnú hodnotu a šírenie prebiehalo ako predtým", upozornila.