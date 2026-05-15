< sekcia Zahraničie
Montrealské striptérky a striptéry plánujú štrajk pred pretekmi F1
Hlavnou požiadavkou je zrušenie takzvaného barového poplatku.
Autor TASR
Ottawa 15. mája (TASR) - Sexuálni pracovníci a pracovníčky v Montreale plánujú budúci víkend počas Veľkej ceny Kanady štrajkovať. Odmietnutím práce počas najrušnejšej noci roka si chcú zabezpečiť riadne pracovné práva, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kanadský Autonómny výbor pre sexuálnu prácu (SWAC) zvolal štrajk na 23. mája (deň pred pretekmi Formuly 1) ako súčasť kampane na dosiahnutie uznania svojich členov a členiek ako zamestnancov a zamestnankýň s náležitými právami.
Hlavnou požiadavkou je zrušenie takzvaného „barového poplatku“, ktorý musia platiť za vystupovanie v kluboch. Žiadajú tiež bezpečné a hygienické pracovné podmienky a ukončenie diskriminácie pri prijímaní do zamestnania a plánovaní služieb.
„Ako striptéri/striptérky sme považovaní/é za nezávislých dodávateľov/ky, čo znamená, že na papieri sa s nami zaobchádza rovnako ako napríklad s nezávislým inštalatérom, ktorého by ste si najali na opravy vo vašom dome,“ uviedol výbor vo vyhlásení.
„Nezávislý inštalatér nie je zodpovedný nikomu inému ako sebe, zatiaľ čo nezávislý striptér/striptérka je zodpovedný/á vedeniu klubu na úkor svojej práce,“ dodal SWAC.
Pre štrajk si zámerne vybral predvečer Veľkej ceny. „Kluby sú najrušnejšie, čo z nich robí najlukratívnejšie obdobie roka pre nášho šéfa,“ stálo vo vyhlásení.
Kanadský Autonómny výbor pre sexuálnu prácu (SWAC) zvolal štrajk na 23. mája (deň pred pretekmi Formuly 1) ako súčasť kampane na dosiahnutie uznania svojich členov a členiek ako zamestnancov a zamestnankýň s náležitými právami.
Hlavnou požiadavkou je zrušenie takzvaného „barového poplatku“, ktorý musia platiť za vystupovanie v kluboch. Žiadajú tiež bezpečné a hygienické pracovné podmienky a ukončenie diskriminácie pri prijímaní do zamestnania a plánovaní služieb.
„Ako striptéri/striptérky sme považovaní/é za nezávislých dodávateľov/ky, čo znamená, že na papieri sa s nami zaobchádza rovnako ako napríklad s nezávislým inštalatérom, ktorého by ste si najali na opravy vo vašom dome,“ uviedol výbor vo vyhlásení.
„Nezávislý inštalatér nie je zodpovedný nikomu inému ako sebe, zatiaľ čo nezávislý striptér/striptérka je zodpovedný/á vedeniu klubu na úkor svojej práce,“ dodal SWAC.
Pre štrajk si zámerne vybral predvečer Veľkej ceny. „Kluby sú najrušnejšie, čo z nich robí najlukratívnejšie obdobie roka pre nášho šéfa,“ stálo vo vyhlásení.