Monzún a záplavy si v Pakistane vyžiadali už 1061 ľudských životov

Islamabad 29. augusta (TASR) - Počet obetí nezvyčajne silných monzúnových dažďov v Pakistane stúpol od júna na 1061, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na aktuálne oznámenie tamojšieho Štátneho úradu pre živelné pohromy (NDMA).



V dôsledku prudkých prehánok, ktoré neprestávajú bičovať niektoré časti Pakistanu, zahynulo len za posledných 24 hodín 28 ľudí. Záchranári sa však ešte nedostali do niektorých odrezaných dedín na hornatom severe krajiny.



Každoročné monzúny sú pre indický subkontinent a priľahlé zemepisné oblasti dôležité pre zavlažovanie obrábanej poľnohospodárskej pôdy a pre dopĺňanie vody do jazier, vodných nádrží a priehrad, avšak každý rok prinesú so sebou aj vlnu skazy.



Zodpovedné pakistanské úrady uvádzajú, že tohtoročný monzún a povodne a záplavy s ním spojené nepriaznivo zasiahli viac než 33 miliónov ľudí, čo je v podstate každý siedmy Pakistanec. Dažde už úplne zničili alebo ťažko poškodili takmer milión príbytkov.



NDMA sumarizuje, že tento rok dážď zničil už približne 800.000 hektárov ornej pôdy, poškodil 3457 kilometrov cestných komunikácií a podmyl a spláchol do vody 157 mostov.



Odborníci tvrdia, že silný monzún, ktorý postihol tohto roku Pakistan, je dôsledkom globálnych klimatických zmien. Monzúny postihujú Pakistan každoročne od júla do septembra.