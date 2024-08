Monzúnové dažde v Pakistane si od júla vyžiadali už okolo 275 životov

Islamabad 30. augusta (TASR) - Najmenej 12 ľudí, prevažne detí, zahynulo v noci na piatok pri zosuve rozbahnenej pôdy vyvolanom silným monzúnovým dažďom na severozápadne Pakistanu. Oznámil to predstaviteľ tamojšej záchrannej služby. Monzúnové dažde si zároveň v tejto krajine vyžiadali od začiatku júla už prinajmenšom 275 životov, uvádza TASR na základe piatkovej správy agentúry AP.



K najnovšiemu zosuvu rozbahnenej pôdy došlo v jednom z okresov provincie Chajbar Paštúnchvá ležiacej pri hraniciach s Afganistanom. Záchranári vytiahli spod nánosov bahna telá dovedna deviatich detí, dvoch žien a jedného muža.



Silné dažde aktuálne sužujú aj juh Pakistanu, pričom v najväčšom meste krajiny Karáči v dôsledku nich v piatok zatvorili školy. Búrky do tejto oblasti priniesla tlaková níž, ktorá sa aktuálne pohybuje nad Arabským morom. Nachádza sa pri indickom štáte Gudžarát a presúva sa na severozápad, pričom podľa meteorológov by mohla zosilnieť na tropickú cyklónu.



Na pobreží Gudžarátu a v jeho okolí prišlo v dôsledku lejakov od nedele o život už viac ako 28 ľudí a 18.000 ďalších bolo nútených dočasne opustiť svoje domovy, uvádza agentúra Reuters.



Obdobie monzúnových dažďov v Pakistane tradične trvá od júla do septembra, pričom tamojšie úrady obyvateľov v súvislosti s ním upozorňujú na riziko prívalových povodní a následných zosuvov pôdy.



Podľa vedcov dochádza v ostatných rokoch k čoraz silnejším dažďom v dôsledku klimatických zmien. Počas monzúnovej sezóny v roku 2022 spustošili lejaky v Pakistane asi tretinu územia, pričom si vyžiadali 1739 životov.