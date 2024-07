Moody's: Výsledok volieb vo Francúzsku je pre rating krajiny negatívny

Paríž 9. júla (TASR) - Výsledok parlamentných volieb vo Francúzsku je pre rating druhej najväčšej ekonomiky Európskej únie negatívny. Uviedla to v utorok ratingová agentúra Moody's, podľa ktorej bude prijímanie potrebných rozhodnutí, a najmä splnenie prísľubu znížiť dlh a rozpočtový deficit, náročné. Informovala o tom agentúra Reuters.



Krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej síce voľby nakoniec nevyhralo, ani jedna z troch najsilnejších strán však nemá väčšinu. "Vzhľadom na komplikácie, ktorým akákoľvek budúca vláda bude čeliť, sa v roku 2025 pravdepodobne nedočkáme fiškálnej konsolidácie postavenej na znižovaní výdavkov," uviedla Moody's. Potvrdila tak obavy, ktoré deň predtým dala najavo aj ratingová agentúra S&P Global. Moody's neočakáva riešenie vysokého dlhu a rozpočtového deficitu ani prostredníctvom zvýšenia daní.



"Výsledky volieb tak majú na vývoj ratingu negatívny vplyv," uviedla agentúra. Tá drží rating Francúzska na úrovni Aa2 so stabilným výhľadom. To je o jeden stupeň vyšší rating než v prípade S&P aj Fitch.



Vzhľadom na výdavkovú trajektóriu Francúzsko pravdepodobne nebude schopné dostať rozpočtový deficit pod 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) skôr ako v roku 2027. Navyše, dlh, ktorý dosahuje približne 110 % HDP, bude pokračovať v raste, dodala ratingová agentúra Moody's.