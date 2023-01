Maroko údajne poslalo Ukrajine tanky T-72B

Kyjev 23. januára (TASR) - Maroko údajne poslalo Ukrajine bojové tanky T-72B sovietskej výroby. Uviedla to ukrajinská armáda v pravidelnom zhrnutí situácie na bojisku, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



"Pred týždňom poslalo Maroko Ukrajine 20 tankov T-72B, ktoré boli zmodernizované v Českej republike," uviedli ukrajinské ozbrojené sily.



Maroko tanky pôvodne kúpilo od Bieloruska. Počas vlaňajšieho summitu na leteckej základni Ramstein bolo údajne presvedčené, aby ich poslalo Ukrajine, píše The Guardian.



Nemecko je v súčasnosti pod veľkým tlakom, aby povolilo alebo dodalo na Ukrajinu svoje tanky Leopard 2. Doteraz Ukrajina nedostala žiadne bojové tanky západnej výroby, ktoré by jej pomohli v bojoch s ruskými inváznymi silami. Británia však minulý týždeň prisľúbila dodanie 14 tankov Challenger 2.