Morales tvrdí, že prežil pokus o atentát, ktorý pripisuje prezidentovi

La Paz 27. októbra (TASR) - Bolívijský exprezident Evo Morales tvrdí, že v nedeľu prežil pokus o atentát. Neznámi ozbrojenci podľa jeho slov strieľali na vozidlo, ktorým cestoval na rozhovor v bolívijskej rozhlasovej stanici RKC v meste Cochabamba v strednej časti Bolívie, pričom údajne zranili vodiča. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Auto, v ktorom som prišiel, má 14 dier po guľkách," povedal Morales v zmienenom rozhovore pre stanicu RKC, pričom dodal, že išlo o plánovaný útok, ktorého cieľom bolo zabiť ho. Na vozidlo podľa Moralesa strieľali dvaja muži s kapucňami na hlavách.



Stanica RKC následne na internete zverejnila aj videozáznam, ktorý údajne zachytáva exprezidentov pick-up so zjavnými stopami po streľbe. Na čelnom skle vozidla je na záberoch vidieť tri diery po guľkách, zadné sklo je rozbité a vodič má zakrvavenú hlavu.



Morales z útoku obvinil súčasného prezidenta Luisa Arceho, svojho niekdajšieho spojenca a súčasného politického rivala. Samotný Acre sa dosiaľ k týmto obvineniam nevyjadril a ako upozorňuje AP, pokus o atentát oficiálne nepotvrdili ani nijaké bolívijské úrady.



Morales sa v roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva. Po tom, čo ústavný súd vyhlásil obmedzenie počtu funkčných období hlavy štátu za neplatné, kandidoval v októbri 2019 štvrtýkrát za prezidenta. Vyhlásil sa za víťaza volieb, no opozícia ho obvinila z volebných podvodov a v krajine došlo k rozsiahlym nepokojom.



Morales vtedy stratil aj podporu armády, odstúpil a utiekol do Mexika. Dočasnou prezidentkou sa stala Jeanine Áňezová, ktorú však v roku 2022 odsúdili na desať rokov väzenia za porušenie povinností a ústavy. Nové voľby v októbri 2020 vyhral práve Luis Arce z Moralesovho Hnutia za socializmus (MAS) a samotný Morales sa vtedy vrátil do Bolívie. Koncom septembra oznámil, že chce opäť kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2025.



Spoločne sa teraz aj s Arcem uchádza o nomináciu MAS do týchto volieb, hoci ako pripomína AFP Morales má zo zákona zakázané znovu kandidovať. Šesťdesiatpäťročný Morales je zároveň momentálne vyšetrovaný pre znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo, a to v súvislosti s údajným vzťahom s 15-ročným dievčaťom, s ktorým mal v roku 2016 splodiť dcéru.



Morales sa po správach o potenciálnom zatykači ukrýva v provincii Chapare v strednej časti Bolívie, kde ho pred prípadným zatknutím chránia jeho stúpenci. Tí zároveň v krajine už dva týždne protestujú blokádou hlavných ciest.