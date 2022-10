Moravské židovské múzeum postavia podľa návrhu japonského architekta

Brno 1. októbra (TASR) - Japonský architekt Kengo Kuma zvíťazil v brnianskej architektonickej súťaži. Podľa návrhu jeho tímu vznikne v meste Moravské židovské múzeum Mehrin, informoval v piatok Český rozhlas.



Múzeum bude umiestnené na mestskej parcele na Benešovej ulici, na súčasnom parkovisku medzi autobusovou stanicou a vlakovou stanicou.



Na súťaži sa zúčastnili štyri celosvetovo uznávané architektonické spoločnosti.



"Je to podoba domu ako nekonečnej stuhy, ktorá postupne stúpa od chodníka až k vyhliadke. Jadrom domu je krásna knižnica a úplným jadrom uprostred umiestnený strom v záhrade, ktorá má symbolický význam," uviedol predseda súťažnej poroty Josef Pleskot.



Stavba bude vizuálne celkovo umiernená a podľa porotcov aj vhodne zapadá do svojho okolia. "Diskutovali sme veľa o jej praktickosti aj o umiestnení v kontexte mesta Brno," dodal Pleskot.



Druhé miesto obsadilo holandské štúdio MVRDV. Na treťom mieste súťaže skončil návrh dánskeho tímu Bjarke Ingels Group. Štvrtú - poslednú - priečku obsadil taliansky architekt Cino Zucchi.



Všetky návrhy budú od 11. októbra vystavené v brnianskej Galérii architektúry na Starobrněnskej ulici. Na vernisáž by mal osobne prísť aj japonský víťaz Kengo Kuma.



Architekti teraz začnú pracovať na detailnejšej štúdii. Kedy sa však stavba budovy nového múzea za stovky miliónov - a zrejme aj miliárd - českých korún začne, nie je zatiaľ jasné.



"Potrvá to dva až tri roky, takže máme čas obstarávať financie," povedal šéf nadačného fondu na vybudovanie múzea Martin Reiner.