Moravu a Sliezko zasiahnu silné búrky, hrozia povodne

Praha 31. júla (TASR) - Moravu a Sliezko zasiahnu v nedeľu silné búrky. Český meteorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s vysokým stupňom nebezpečenstva. V oblasti môže napadnúť až 50 milimetrov zrážok, hrozí tiež rozvodnenie riek a škody na majetku, informovala česká spravodajská stanica ČT24 a portál iDNES.cz.



"V noci na nedeľu a v nedeľu cez deň očakávame v juhovýchodnej polovici krajine trvalý a miestami výdatný dážď s úhrnom presahujúcim 30 milimetrov za šesť hodín. Celkový úhrn (zrážok) za 24 hodín môže presiahnuť 50 milimetrov", uviedli meteorológovia.



Výstrahu s vysokým stupňom nebezpečenstva pred búrkami vydali meteorológovia pre celý Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezky kraj a pre väčšinu Olomouckého kraja. Výstraha platí v nedeľu od 9.00 h do 18.00 h.



Okrem prívalových dažďov možno očakávať aj silný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 90 kilometrov za hodinu. V súvislosti s búrkami môžu padať aj krúpy.



"Možno očakávať škody na majetku, výpadky v energetike, problémy v doprave a podobne," varujú meteorológovia.



S výdatnými dažďami, prípadne aj búrkami súvisí tiež povodňová bdelosť, ktorá platí pre celú Moravu a Sliezko, ako aj pre niektoré oblasti na juhu a východe krajiny. Platiť bude od nedele 6.00 h ráno až do pondelkového poludnia. ČHMÚ očakáva najviac prvý stupeň povodňovej aktivity, a to predovšetkým pod horami.